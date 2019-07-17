渣打：聯準會將採「預防性降息」 看好美股、新興股市表現

美國聯準會本 (7) 月是否啟動降息成為市場矚目焦點，渣打銀行認為，聯準會採取「預防性降息」機率很高力求延長經濟週期，而歐洲央行與其他央行也可能採取寬鬆政策，預料全球貨幣市場將更趨寬鬆並有利於股票資產表現，相對看好美股與新興股市表現。

渣打銀行今 (17) 日舉行第 3 季財富管理投資市場展望記者會，渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪表示，目前市場關心聯準會是否降息，預期聯準會可能採取預防性降息機率較高，而預防性降息也有助於確保市場放緩成長只是暫時性現象，而非衰退的初始現象。

劉家豪表示，風險性資產今年上半年強勁反彈，全球股票漲幅超過 10%，如果聯準會實施降息並帶動其他央行跟進，將使全球貨幣市場更加寬鬆，股票可望率先領漲。

以投資標的來看，渣打目前較看好美股後市表現，主要是美股企業獲利持續成長，而且擁有強勁的現金流量提供支撐企業回購股票，預期在聯準會寬鬆策略下，可望提振市場投資信心。

此外，新興市場也可望因聯準會預防性降息而受惠，以過去經驗來看，新興市場過去可望因降息而有所支撐，但因貿易摩擦緊張局勢仍有不小風險，因此復甦跡象能否延續亦有待觀察。

而聯準會的寬鬆政策將使國際美元進一步走弱，劉家豪表示，目前美元不論是 一到三個月短天期或是六到 12 個月的長天期，預期將持續偏弱整理；但美元走弱可望推升金價表現，建議可在投資組合中配置約 5%~7% 的黃金避險。

但要注意的是，全球央行寬鬆政策雖有助於風險性資產表現，但仍須留意貿易摩擦、地緣政治與通膨壓力等風險因子，上述因素都可能牽動投資市場走勢。