【馮冠華專欄】美股回穩美滙轉弱，港股能否反彈取決於A股表現

7 月 19 日推介 - 平保（2318）

1）昨天港股市況總結：恆指週四再次受壓。指數低開 200 點後，跌幅曾一度收窄至 82 點；但在上證走弱的影響下，恆指最終以 28462 點收盤，下跌 132 點。成交方面，金額按日上升約 1% 至 606 億。港股通南下總成交額按日則下跌約 6% 至 65 億，流向接近持平。滬深股通北上則維持淨流入，金額約人民幣 18 億。藍籌 8 升 39 跌 3 持平。



板塊方面，內銷食品及黃金股表現較好。做空方面，佔大市成交上升至 15.2%。牛熊證街貨最新比例為 53:47，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例也是 42:58。重貨區方面，熊證再下移至 28700-28749，牛證則仍在 28050-28099。恆指期貨夜市收報 28523 點，上升 96 點，高水 61 點。港股 ADR 下跌 67 點，相等於恆指 28393 點。

簡評：相對上證以全日低位收盤，恆指昨天雖則也下跌，而大巿成交仍是貧血般少，但整體市場氣氛，表面看似不太惡劣。要注意做空比率回升，南下資金也轉為少額流出；雖說港股仍是在 28000-29000 點上落，但上證昨天走勢奇弱，以及只能險守 2900 點的關口，若失守，港股轉弱的風險也不得不防。話雖如此，筆者對下週一科創板的開通仍是充滿憧憬，說不定能帶旺兩地股市。留意在本週一時，上證跌破 2900 點後即見強力反彈，所以當天的低位 2887 點，將會是重要的防線。

恆大（3333）再次延發股息（見點 3），近日的升幅恐怕會化為烏有，$22 元以下作中期投資也未尚不可，因筆者認為股息只是遲早的問題。港鐵 （66）盈利警告不算意外，撥備是早可預見的，但畢竟股價已經連升 8 天，借消息調整是正常現象。由於股價並不平宜，不明朗因素依然存在，欲進場者也不用着急。



平保（2318）昨天在港股通錄得淨流出金額達 3 億多，估計是和陸金所退出核心 P2P 借款業務的傳聞有關。消息看似負面，但反過來則令陸金所業務更清