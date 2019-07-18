【馮冠華專欄】美股週三跌幅較顯著，但恆指有條件再低開高走

7 月 18 日推介 - 金界（3918）

1）昨天港股市況總結：恆指週三小幅回吐。指數低開 167 點後曾下跌 243 點，低見 28377 點。及後在上證回穩下，恆指跌幅也有所收窄。最終以全日高位收市，報 28593 點，下跌 26 點並終止 5 連升。成交方面，金額按日下跌約 9% 至 600 億。港股通南下總成交額按日卻上升約 9% 至 70 億，流向仍是淨流入，金額約 10 億。滬深股通北上維持淨流入，金額約人民幣 18 億。藍籌 20 升 25 跌 5 持平。



板塊方面，內房、水泥及汽車股表現較好。做空方面，佔大市成交約持平在 13.9%。牛熊證街貨最新比例為 58:42，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例也是 37:63，重貨區方面，熊證下移至 28800-28849，牛證則仍在 28050-28099。恆指期貨夜市收報 28471 點，下跌 145 點，低水 122 點。港股 ADR 下跌 215 點，相等於恆指 28377 點。

簡評：恆指在昨天有所回吐，但最終二十多點的跌幅，可算是微不足道，只勉強為筆者的預測，拿下一點面子而已。美股在歷史高位徘徊，川普又即故態復萌，在貿戰上又張開其大嘴巴及疑似再變面。在這威脅下，筆者覺得港股昨天的表現已相當不俗。成交金額再下跌並不是意外，但樂觀的看是市場資金沒有撤離，且南北向資金的淨流入均有所上升，做空比率也只是持平，整體上，上落格局仍未擺脫。

小米（1810）昨天的表現令筆者頗失望。做空比率已連續多天在約 4 成的高水平，10 天 RSI 更跌至約 20，在有機會被納入港股通之前夕，有如此的走勢，情況頗為不妙。其中之一個筆者聨想到的可能性，是小米或在此輪的納入中落空，同股不同權公司只有美團（3690）被納入，這可解釋空軍最近的強橫。雖然筆者仍對小米的增長故事抱有憧憬，但也要打倒昨日的我，短期股價仍是易跌難升。

除了幸運地貼中了恆指昨天的回吐，昨早報推介的恆大（3333）也一洗頽氣，大漲 6.5%。今天揭盅的 2018 股息決定，與及和國家電網組成合營公司發展社區智慧充電領域應是強勢的源頭，短線應還有上升空間。另外，留意到一些曾在筆者早報出現過的公司，近日的股價有復甦的勢頭；這包括金界（3918）、創維（751）、京東方精電（710）及威勝控股（3393）等等，可留意。

2）美股上日市況總結：美股三大指數週三下跌，當中道指下跌 116 點或 0.42%，標指和納指則分別下跌 0.65% 及 0.46%。十年期債息回落至 2.043%，美滙指數下跌至 97.18，紐約期油最新報 56.46 美元。

3）個股訊息（信報、經濟日報及明報）：味千（中國）（538）宣布，以人民幣計，截至 6 月底止第二季，香港及中國快速休閒餐廳業務同店銷售按年升 4.8%。

中國神華（1088）公布，6 月煤炭銷售量 5190 萬噸，按年上升 32.74%。期內，總售電量 110.5 億千瓦時，按年跌 50.87%。今年首 6 個月，煤炭銷售量 2.17 億噸，按年跌 3.64%；總售電量 749.6 億千瓦時，按年減少 40.21%。

4）新股訊息（信報）：晉商銀行（2558）今天掛牌，暗盤價收報 3.93 元，較招股價 3.82 元，升 0.11 元或 2.88%。

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