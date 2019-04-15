台積電股價再創半年高 市值重回6.6兆元

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 將於周四 (18 日) 召開法說，法說前夕買盤積極湧入，帶動今 (15) 日股價漲幅最高達 1.58%、站上 256 元，再創近半年來新高價，單日市值增加 1037.22 億元，重回 6.6 兆元以上。

台積電將於 18 日的法說會上將公布第 1 季財報，並釋出對第 2 季的營運與產業展望。法人指出，台積電第 2 季非蘋手機拉貨動能加溫，華為投片量大增，加上首季受光阻液事件影響的晶圓，將在第 2 季陸續出貨補回，此外，7 奈米製程產能稼動率也大幅提升，第 2 季將走出首季營運谷底，營收可望逐季上揚。

外資將聚焦台積電 7 奈米加強版 (7+) 製程產能利用率、客戶採用情況，也將關注日前宣布已進入試產階段的 5 奈米製程。此外，由於目前市場對半導體產業庫存去化程度雜音頻傳，並對下半年市場能否具備強勁復甦動能存有疑慮，預期外資也將關注目前庫存去化進度、及產業前景展望。

據大摩最新出具的報告指出，台積電第 2 季營運將重拾成長動能，預期單季營收將季增 7-8%，但外資也認為，邏輯客戶第 1 季庫存水位仍高，且華為是否停止備庫存也是不確定性因素，台積電全年營收成長仍具挑戰，維持「中立」評等，但將目標價由 199 元上調至 235 元。