伊朗緊急關閉領空 美國一航母打擊群調往中東
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
伊朗群眾抗議活動持續發酵，伊朗周三（14 日）無預警發布航行通告，宣布暫時關閉領空，僅允許獲得正式許可的國際航班通行。
航班追蹤網站「FlightRadar24」指出，德黑蘭當局在美東時間周三下午 5 點左右發布民航「飛行任務通知」（NOTAM），緊急關閉領空，除了事先獲得許可、往返伊朗的國際航班，其餘飛機一律禁止進入。
多國航空公司避免飛越伊朗領空。印度航空周四今天表示，鑑於伊朗局勢發展，飛越該地區的印度航航班已改線。德國提醒航空公司避免進入伊朗領空。
美國已禁止所有美國商業航班飛越伊朗領空，兩國間也無直飛航班。迪拜航空公司和土耳其航空等航司過去一周已取消多班赴伊朗航班。
伊朗伊斯蘭革命衛隊航空航天部隊司令穆薩維周三說，當前處於最高戰備狀態，飛彈儲備量自 2025 年以來有所增加。
穆薩維表示，在 2025 年 6 月以色列和伊朗的激烈衝突中受損的設施已完成修復，伊斯蘭革命衛隊航空航天部隊在多個領域的產出已經超過去年 6 月的水準。
一位知情人士透露，美國正在將一個航母打擊群調往美國中央司令部責任區，大約需要一周左右的時間。美國中央司令部責任區包括中東和中亞地區等。
據《NewsNation》報導，這次調動的核心「航母打擊群」，是以航空母艦為中心，並由多艘護衛艦與支援艦艇組成的強大作戰編隊。這支海軍力量從南海移防至中東。
