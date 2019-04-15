盤前財經大事搶先讀2019年4月15日

今日操盤前瞻

台灣 2 月勞保統計

美國紐約 4 月製造業指數

印尼 & 印度 3 月貿易收支

法說會：崇越電、寶得利、萬潤、泰福 - KY、天正國際

G20 財長會議承認全球經濟成長放緩 呼籲別讓貿易緊張升級

全球主要大國的財政官員承認，全球經濟正處於成長放緩。官員警告，下半年經濟雖然預計轉佳，但風險仍然存在，主要來自世界兩大經濟體美國和中國之間的貿易爭端。閱讀全文...

蘋果西打製造商大飲土地交易還沒說清楚 董事長先改由王鎮民出任

大西洋飲料 (1213-TW) 因與關係人的土地交易案無法清楚說明，去年財報遭會計師出具「無法表示意見」報告，股票自 8 日起停止交易，並遭檢調單位調查，大飲昨] (14) 日召開董事會，通過改選董事長並兼任總經理一職，這兩個職務都由昨日請辭的內部稽核主管王鎮民出任。閱讀全文...

台積電、南亞科本周召開法說 聚焦半導體景氣展望與先進製程進度

晶圓代工大廠台積電 (2330-TW) 與 DRAM 大廠南亞科 (2408-TW)，分別將於周四 (18 日) 與周二 (16 日) 召開法說會，公布第 1 季財報並釋出營運展望。市場將聚焦台積電 7 奈米加強版 (7+) 製程進度、搶先宣布進入試產階段的 5 奈米製程，及對半導體產業前景展望，而南亞科對 DRAM 市況後市看法，也將成為法人關注重點。閱讀全文...

〈觀察〉5G 構築的天邊彩霞雖美 汽車板廠腳下玫瑰卻在枯萎

日本電信監管當局近日已決定，把 5G 頻譜分配給 3 家大型行動電信業者以及電商巨人樂天，並要求獲釋照的業者， 2 年內在全國大規模推出 5G 服務，也等於將全球 5G 通訊向前推進一步，也同步推動汽車運用 5G 通訊的車聯網服務發展；不過，台商汽車 PCB 業者並未為此雀躍，反而因現有客戶訂單一再萎縮，而產生高度的焦慮。閱讀全文...

〈觀察〉超市龍頭全聯亮出新王牌 黑金版圖可能重新洗牌？

連鎖超市龍頭全聯正邁向下一個 20 年里程碑，今年已設定許多新發展計畫，全聯董事長林敏雄少談超商業者創新的競爭壓力，甚至也不多談獲利面，但他談起「咖啡」即侃侃而談後市的布局，顯然，面對密度高的超商和其他超市同業夾擊，全聯的下一張王牌，已經準備好了。閱讀全文...