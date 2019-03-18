威剛去年轉虧 每股虧0.82元 仍決議擬配息0.2元

記憶體模組廠威剛 (3260-TW) 今 (18) 日公告去年財報，去年提前反應庫存跌價損失，第 4 季營運轉虧，稅後虧損 3.96 億元，較上季與前年同期轉虧，每股虧損 1.81 元；全年也同樣轉虧，稅後虧損 1.79 億元，較 2017 年轉虧，每股虧損 0.82 元。雖全年營運轉虧，不過威剛董事會仍通過，每股擬配息 0.2 元。

威剛去年第 4 季營收 68.23 億元，季減 22.05%，年減 17.59%，毛利率 5.23%，季減 1.45 個百分點，年減 8.13 個百分點，營益率 - 6.72%，較上季的 0.59% 與前年同期的 5.52% 轉負；稅後虧損 3.96 億元，較上季與去年同期轉虧，每股虧損 1.81 元。

威剛去年全年營收 314.57 億元，年減 2.46%，毛利率 6.05%，年減 7.84 個百分點，營益率 - 2.28%，較 2017 年的 6.08% 轉負；稅後虧損 1.79 億元，較 2017 年轉虧，每股虧損 0.82 元。

威剛去年受到 DRAM 與 NAND Flash 雙雙進入價格修正期影響，提前反應庫存跌價損失，使去年全年轉虧。威剛指出，去年 NAND Flash 景氣第 1 季反轉向下，DRAM 則是從第 4 季開始進入反轉循環，因此去年大舉降低記憶體庫存水位，去年底存貨金額已下降至 29.17 億元，較 2017 年底大減逾 5 成，為近 9 年來年底庫存低點，並樂觀預期在庫存壓力提前解除下，今年上半年營運可望有正面發展。

威剛董事長陳立白指出，短期內記憶體價格仍相對偏弱，但今年下半年整體市況可望回溫好轉，且公司已做好多項新興事業的布局準備，包括電競、工控、電動車馬達與車載應用等，在品牌及全球通路布局相輔相成下，預期高毛利的新事業成績，將於下半年起陸續顯現，未來 1 至 2 年內營運比重也將逐步提升。

此外，即便去年營運轉虧，威剛董事會今日仍通過每股擬發現金股利 0.2 元，為近 8 年配息低點。