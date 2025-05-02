〈台幣〉暴升9.53角創紀錄 央行三點回應 認了有適時進場調節
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-05-02 18:50
新台幣今 (2) 日史無前例創下「一天升值超過 1 元」的紀錄，終場收在 31.064 元，升值 9.53 角，對此，台灣央行傍晚發布三點說明提到，主要是因外資匯入資金，再加上預期新台幣升值的市場心理，央行基於職責已適時進場調節。
央行說明，4 月初以來，媒體報導美國政府與主要貿易對手國進行關稅協商時，可能要求貿易對手國貨幣升值，導致國內匯市存在新台幣升值的預期心理，事實上，美國財政部並未要求新台幣升值。
除了受前述預期心理影響，央行提到，台北股市今日由台積電上漲 4.63%，帶領電子、金融等權值股齊揚，終場加權指數上漲 552.61 點，收盤報 20787.64 點，隨著外資大幅買超 429.24 億元，並匯入資金所致，國內匯市美元供給大幅增加，促使新台幣升值，基於職責，已適時進場調節。
第三，央行強調，長期以來，新台幣對美元匯率表現相對其他主要貨幣穩定，仍將持續致力維持新台幣的動態穩定，並密切關注國際金融市場動態。
新台幣全日最高來到 30.77 元，升值多達 1 元 2.47 角，收盤前升勢收斂，以 31.064 元作收，升值 9.53 角，創去年 1 月初來新高，台北外匯經紀公司成交值續爆出 22.48 億美元天量。
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