〈台幣〉暴升9.53角創紀錄 央行三點回應 認了有適時進場調節

新台幣今 (2) 日史無前例創下「一天升值超過 1 元」的紀錄，終場收在 31.064 元，升值 9.53 角，對此，台灣央行傍晚發布三點說明提到，主要是因外資匯入資金，再加上預期新台幣升值的市場心理，央行基於職責已適時進場調節。