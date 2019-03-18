東台去年全年轉盈 每股賺1.23元 擬配息0.3元

工具機大廠東台 (4526-TW) 今 (18) 日公告去年財報，去年第 4 季稅後純益 9431 萬元，季增 5.71 倍，較 2017 年同期轉盈，每股純益 0.37 元；全年稅後純益 3.12 億元，較 2017 年轉盈，每股純益 1.23 元。東台董事會並通過去年盈餘分配案，每股擬配息 0.3 元，現金殖利率約 1.61%。

東台去年第 4 季合併營收 32.77 億元，季增 17.29%，季增 0.16%，毛利率 23.13%，季增 0.4 個百分點，年增 4.65 個百分點，營益率 2.89%，季減 0.59 個百分點，較 2017 年同期的 - 5.78% 轉正；稅後純益 9431 萬元，季增 5.71 倍，較 2017 年同期轉盈，每股純益 0.37 元。

東台去年全年營收 116.25 億元，年增 19.08%，毛利率 23.36%，年增 1.89 個百分點，營益率 3.59%，較 2017 的 - 0.52% 轉正；稅後純益 3.12 億元，較 2017 年轉盈，每股純益 1.23 元。

東台董事會並通過去年盈餘分配案，每股擬配息 0.3 元，配息率 24.39%，若以今日收盤價 18.6 元計算，現金殖利率約 1.61%。

東台董事長嚴瑞雄表示，去年下半年花費較多心力著眼於越南與印度市場，第 4 季起越南與印度市場訂單持續增加，目前訂單能見度短則 6 個月、長至 9 個月，集團在手訂單維持超過 50 億元水位。從整體產業景氣來看，他認為，今年上半年產業景氣可能不會太好，下半年有機會回溫，但仍須逐季觀察。

