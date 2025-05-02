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新台幣狂升捲起匯兌損益風浪 廣達、緯創、英業達回應了

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-05-02 19:51

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新台幣狂升匯損壓力加大，廣達、緯創、英業達回應了。(圖：shutterstock)

台股大盤今 (2) 日大漲 552.61 點，新台幣也跟著一路狂飆，終場收 31.064 元，升值 9.53 角。而以外銷為主的電子五哥是否會面臨匯損風險？廣達 (2382-TW)、緯創 (3231-TW) 及英業達 (2356-TW) 也針對此事回應。 

緯創指出，公司確實多以美元計價為主，不過由於公司過去在避險措施上執行得當，因此目前觀察，短期營運及報價並未受到匯率波動影響。 


不過緯創也表示，若後續新台幣持續升值，在第二季或半年結算時，雖然美元金額不變，但財務報表呈現以新台幣換算下，仍會有落差。緯創強調，公司將持續觀察匯率變動。 

英業達指出，公司屬於全球生產，且下游代工廠涉及多個國家以及幣別，匯率波動是綜合性問題，不僅限於美元與新台幣，仍需依據不同客戶、廠區及功能性貨幣進行評估，即便美元為英業達主要計價幣別，但實際影響需視各地區與客戶的綜合因素而定。 

廣達則回應，由於接近第一季財報公布的時間，因此目前屬於緘默期，無法針對財報方面的資訊進行評論，不過將於 5 月中召開法說會，屆時將更新相關財報資訊。 

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新台幣升值匯損匯率廣達緯創英業達

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