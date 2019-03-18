華研去年每股賺8.86元 創新高 擬配息6元

華研音樂 (8446-TW) 今 (18) 日公告去年財報，華研去年第 4 季稅後純益 1.24 億元，季增 19.39%，與去年同期持平，每股純益 2.36 元；去年全年稅後純益 4.79 億元，年增 49.3%，每股純益 8.86 元，純益與每股純益均改寫新猷。華研董事會並通過擬配息 6 元，現金殖利率約 5.41%。

華研去年第 4 季合併營收 4.27 億元，季增 3.31%，年減 12.68%，毛利率 57.72%，季增 1.22 個百分點，年增 17.15%，營益率 34.96%，季增 2.6 個百分點，年增 16.44 個百分點；稅後純益 1.24 億元，季增 19.39%，與去年同期持平，每股純益 2.36 元。

華研去年全年營收 16.96 億元，年增 9.2%，毛利率 53.69%，年增 11.94 個百分點，營益率 30.18%，年增 11.1 個百分點；稅後純益 4.79 億元，年增 49.3%，每股純益 8.86 元。

華研董事會並通過每股擬配息 6 元，雖不如去年的 6.5 元，但配息仍為相對高檔水準，配息率 67.72%，若以今日收盤價 111 元計算，現金殖利率約 5.41%。