三大利多支撐 新興債市成今年投資新寵

景氣放緩、美國聯準會對於升息態度改口「保持耐心」，讓非美資產一躍成為今年投資新寵，投信認為，新興債市一改去年疲弱態勢，今年投資價值大增，包括通膨穩定、基本面轉好，加上信用品質轉佳等三大因素，支撐新興債市後市表現。

富蘭克林華美新興國家固定收益基金擬任經理人張瑞明表示，雖然新興市場債券殖利率普遍高於成熟市場，但基本面卻較許多成熟國家健康，主要是新興市場債信品質及流動性在過去 15 年已有所改善，且與成熟市場相比，新興市場債選擇標的多元、潛力題材十足。

張瑞明表示，有越來越多國家納入新興市場指數，邊境市場的長線成長爆發力亦不容忽視，即便年初至今新興債市已回升一段時間，但觀察同期間美元指數並未走弱，隱含新興當地貨幣債仍有發揮空間。

根據統計，到去年底止，摩根大通新興市場貨幣指數甚至比 2009 年金融危機時期還要便宜 28% ，顯示新興國家貨幣表現普遍與基本面脫鉤，匯市評價明顯被低估，預期在美國與其它區域經濟成長率差距持續縮減下，美元指數不易重演去年強勢表現，未來緩步走貶機率大增，可望引導資金轉進非美元資產。

值得注意的是，近期新興市場當地貨幣債表現相對疲弱，摩根士丹利認為，目前對當地債持中性態度，若觀察到投資人開始減持當地債、歐洲經濟動能轉佳，當地債風險貼水回升，可視為重啟當地債布局機會。

從資金流向來看，新興債買氣也有擴大趨勢，受惠於美中兩國僵持多時的貿易紛爭有望落幕，加上美國聯準會升息步調有望放緩、美元回貶等利多支撐，讓新興債連續兩周獲得國際資金青睞，上周資金流入金額再由 11 億美元擴大至 16 億美元。



安聯四季豐收債券組合基金經理人許家豪表示，金融市場波動度降低，讓資金回流新興債全球新興市場國家 PMI 跌落 50 之下的數量持續增加，僅拉丁美洲相對略強，建議投資人宜多元配置券種，掌握投資機會。