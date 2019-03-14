【台新投信】台新投信基金獎再傳捷報

台新高股息平衡基金獲理柏台灣基金獎「新台幣平衡混合型十年期」肯定

台新投信基金獎再傳捷報，台新高股息平衡基金再度獲得本屆理柏台灣基金獎「新台幣平衡混合型十年期」? 項肯定，自 2014 年以來，陸續獲得金鑽獎、Smart 智富台灣基金獎、理柏台灣基金獎等國內三大基金獎肯定，堪為基金獎常勝軍。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，在台股大幅波動的投資環境中，報酬率平穩的高股息平衡型基金容易被市場忽視，而身為高股息平衡基金經理人，不僅需追求績效的成長，亦同時要做到基金波動穩健，台新高股息平衡基金長期以來一直追求績效排名居前、波動穩健雙目標。

展望台股後市，劉宇衡指出，在美股高檔修正風險增加下，台股近期震盪加大，台股加權指數近期波動加大，不過，以個股盈餘動能及長期股票淨值比（PBR）區間等來看，目前接近過去五年的均值附近，若有拉回將是良好買點。由於今年國內上市企業發放的現金股息可望再創新高，加上即將進入除權息旺季，以及台積電將配發二次股息的激勵，可望提升高股息平衡基金的評價。

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