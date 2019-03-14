陸股去年慘烈 5大原因支撐 A股ETF規模仍暴增至3600億元人民幣

中國股市一改 2018 年頹勢，在 2019 年初即成為全球表現最佳的區域之一，不過，中証指數公司研發部副總監趙永剛今 (14) 日表示，A 股 ETF 在 2018 年快速成長，規模達人民幣 3676.69 億，年成長近 7 成，其中「央企結構調整等大型 ETF 上市」等 5 大原因，是帶動 A 股 ETF 快速發展的主因，展望 2019 年，A 股將是新一輪牛市起點，中小股將接棒為主力。

趙永剛表示，全球 ETF 規模和數量穩定增長，機構投資者使用 ETF 比例不斷上升；從美國前十大養老金國內股票被動投資比例來看，80% 以上的機構，被動投資比例都超過了 50%，線上管道則已成為 ETF 重要零售管道。就產品發行角度，Smart Beta 成為 ETF 產品創新發展的重要方向。

至於 A 股方面，趙永剛指出，至 2018 年底止，包含 QDII 在內，指數型產品規模達人民幣 7544.81 億，與 2017 年底相比，成長 39.73%。而 2018 年 A 股 ETF 規模達到人民幣 3676.69 億，與 2017 年底相比，規模大幅上升 68.40%。

此外，A 股 ETF 產品的深度也不斷提升，2018 年底 A 股 ETF 規模超過百億人民幣的產品有 14 檔，合計規模 3006.79 億人民幣，佔指數基金整體規模的近 4 成；ETF 規模超過 100 億人民幣的 ETF 管理人有 12 家。

2018 年的快速發展主要原因，趙永剛指出，包括：(1) 央企結構調整等大型 ETF 上市；(2) 境外機構投資 A 股的需求提升；(3) 養老金、社保基金等長期資金入市的配置需求推動；(4) 金融業追求標準化的趨勢加強；(5) 市場處於估值低位，確定性的 Beta 同不確定的 Alpha 博弈中處於優勢。

A 股估值近 15 年底部 瘋牛行情看中小型 A 股

展望 2019 年陸股，方正富邦基金管理公司研究部總經理董事符健認為，2019 年將是 A 股新一輪牛市的起點，中國大陸長期經濟增長潛力依然很大，仍是主要經濟體中增速最快的之一。且 A 股估值已至近 15 年的底部，本益比為史上第三低，接近金融危機最低點，股價淨值比也已進入歷史低位。

至於選股策略，符健看好，2019 年勝率最大的就屬中小型 A 股了，中証小盤 500 指數可說是中小股中具代表性的指數。

富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益也認為，中國官方政策由 2018 年下半年開始轉向，近期政策重點之一為支持民企，有利於中小型股表現。在多項政策支持下，預期民企經營困難狀況可大幅改善，同時因政策焦點集中在此，預期民企股價有機會表現更佳，成為市場投資熱點，而民企在股票市場上比重較高的板塊除了深圳的權值股外，就是滬深兩市的中小型股。

陸股盤整後再上 資金行情會是今年 A 股主旋律

近期上證指數在大漲後進入盤整，元大 MSCI A 股 ETF 研究團隊指出，陸股通的北上資金，今年以來持續淨流入滬深兩市，累積已超過 1200 億人民幣，資金流入量是去年同期的 3 倍以上，外資加碼的標的也多與 MSCI 中國 A 股國際通指數成份股相關，顯示 MSCI 提高 A 股權重的議題正在市場上發酵。

元大 MSCI A 股 ETF 研究團隊要觀察外資對 A 股的熱情，可從被外資買爆的「大族激光」略知一二，3 月 7 日港交所發布公告稱，外資持股該公司比率已超過 28%，即日起深港通暫停接受該股票的買盤，即不具備陸股通資格，MSCI 也以此為由刪除了大族激光。

從該股近期的股價表現疲弱來看，MSCI 對海外資金的指標作用十分明顯，而且外資對 A 股的影響力也在上升，未來隨著納入 A 股的比重持續增加，資金行情會是今年 A 股市場的主旋律。