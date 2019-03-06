〈台塑四寶業績發表〉農曆春節因素影響 四寶2月營收月減逾16%

台塑四寶今 (6) 日公告 2 月合併營收共 1157.75 億元，月減 16.2%，年減 8.6%，受到農曆春節因素影響，工作天數減少，加上產品售價均較去年同期下跌，除台塑 (1301-TW) 營收較去年同期小幅成長 5% 外，其餘三寶均較去年同期下滑，且四寶 2 月營收均較上月衰退逾 13%；前 2 個月四寶累計營收 2539.01 億元，年減 8.8%。

台塑

台塑 2 月合併營收 148.16 億元，月減 24%，年增 5%；前 2 個月累計營收 343.17 億元，年增 3.2%。

台塑指出，2 月受到麥寮 AN、MMA、ECH、EVA 及林園 PP 廠歲修或工檢，寧波 AE 廠除碳停車，產量較上月減少 17％，加上農曆春節長假，大部分中國下游加工客戶停工至元宵節後才開工，出貨天數少，部分訂單延至 3 月出貨，產品銷售量月減 12.6 萬噸。

與去年同期相較，台塑 2 月銷售量差增加 22.6 億元，主要為. 液鹼配合客戶船期安排，銷售量創新高，去年 2 月適逢麥寮 HDPE 及 LLDPE 廠停車工檢，今年則是生產正常，市場買氣優於去年同期；銷售價差則是受到液鹼價格比去年同期下跌 36％影響，使營收減少 15.6 億元，加上美中貿易戰影響，且美元走強，全球景氣轉弱，使 PE、AN、MMA 及 ECH 產品價格比去年同期下跌，幅度介於 13 至 22％。

南亞

南亞 (1303-TW)2 月合併營收 209.58 億元，月減 16.2%，年減 12.7%；前 2 個月累計營收 459.53 億元，年減 13.6%。

南亞指出，2 月銷售量差減少 38.4 億元，銷售價差減少 2 億元。從產品別來看，電子材料產品受到電子商品汰換需求減少，加上春節因素下游開工率降低，營收減少 27.6 億元；塑膠產品受春節長假影響，營收減少 7.6 億元；聚酯產品同樣受到春節因素影響，營收減少 6.6 億元；化工產品營收增加 1.8 億元。

與去年同期相較，南亞今年 2 月銷售量差減少 6.3 億元，銷售價差減少 24.1 億元。從產品別來看，化工產品營業額減少 11.9 億元，主要受到 EG 需求不如去年強勁，行情下跌 39.9% 影響；電子材料今年需求動能不若去年，營收減少 8.4 億元；聚酯產品因客戶採購意願保守，營收減少 7.4 億元。

台化

台化 (1303-TW)2 月合併營收 275.72 億元，月減 13.3%，年減 8.1%；前 2 個月累計營收 593.6 億元，年減 7%。

台化指出，2 月受農曆春節影響，交運天數較 1 月減少 12 天，量差減少 48.1 億元，但油價穩定及市場剛性需求，售價持穩走升，售價差增加 5.9 億元，整體銷售仍達預期目標。其中，售量方面，台化廠減少 18 億元，台化各轉投資公司受農曆春節影響，下游停工減少提貨，寧波減少 19.4 億元，福懋減少 5.1 億元，台化出光減少 2 億元，越南 FIC 減少 1.7 億元，台灣醋酸減少 1.2 億元。

與去年同期相較，台化表示，今年 2 月因元宵節仍在 2 月中旬，市場到下旬仍未恢復，使銷售量差減少 2.5 億元，售價差減少 21.7 億元。其中，售量方面，台化廠減少 12.3 億元；台化出光增加 3.4 億元；台化寧波增加 2.6 億元；福懋增加 2.6 億元；台灣醋酸增加 1.0 億元。

台塑化

台塑化 (6505-TW)2 月合併營收 524.29 億元，月減 15.2%，年減 10.6%；前 2 個月累計營收 1142.71 億元，年減 10.8%。

台塑化指出，2 月銷售量差減少 122.3 億元，銷售價差增加 28.2 億元。其中，煉油事業營收月減 16.4%，主要受到 2 月營業天數比 1 月少 3 天，影響煉油銷售量月減 440.1 萬桶。烯烴事業 2 月平均產能利用率為 98%，但工作天數減少影響，使營收月減 10.6%。

與去年同期相較，台塑化表示，今年 2 月銷售量差減少 42.6 億元，銷售價差減少 19.3 億元。其中，煉油事業營收月減 7.7%，主要受到成品油價差較去年同期走弱，影響油品售價走跌。烯烴事業營收月減 18.0%，除產能利用率較去年同期 101% 來得低，僅為 98% 外，烯烴產品平均售價也較去年同期每噸低 103 美元。

