鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-01-12 18:56

台塑 (1301-TW) 集團今 (12) 日公告去 (2025) 年自結財報， 4 大公司中受台塑、台化 (1326-TW) 去年虧損影響，集團去年合計虧損逾 10.93 億元。但台塑集團今 (12) 日仍宣布，今 (2026) 年度核發年終獎金月數，將為 3 個月的「保底」本薪，意即四寶在近年油價不振、石化需求疲軟下，已連續第 3 個年度發放保底年終。

台塑集團解釋，台塑企業 4 大公司年終獎金計算原則，是以 4 大公司平均稅前每股盈餘 4.1 元，已核發 4.5 個月本薪為基準，每增 (減)1 元加 (減) 發 0.6 個月本薪，上限 7 個月下限 3 個月。

集團指出，若依照台塑企業 4 大公司依年終獎金計算公式，今年度核發年終獎金月數為 3 個月本薪。

台塑集團四寶今年在業績預期上，個別公司則呈現「電子材料強、傳統塑化弱」的產業結構分化趨勢。

據四寶公司預期，2026 年，因全球經濟成長趨緩，需求動能不足，且中國產能過剩壓力持續外溢，導致產品利差縮小，加上美國貿易保護主義與國際地緣政治衝突不斷，全球經濟仍面臨諸多不確定性因素，推升營運與供應鏈風險，石化業仍持續面臨供過於求的嚴峻挑戰。