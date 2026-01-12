鉅亨網記者黃皓宸 2026-01-12 18:33

台塑 (1301-TW) 集團四大公司今 (12) 日公布去 (2025) 年度財報，集團合計 2025 年稅後淨損 10.94 億元，其中受惠 AI 建置、電子材料產品需求大增，推升南亞 (1303-TW) 獲利關鍵，全年 EPS 為 0.57 元、台塑化 (6505-TW) 因煉油事業年增、每股 EPS 為 1.04 元成為四寶獲利王；台塑及台化 (1326-TW) 則因油價疲軟、石化產品需求萎縮，每股分別淨損 1.58 元及 0.94 元。

南亞去年第 4 季稅後純益 49.1 億元、季增 50.9%，EPS 為 0.62 元，主要受 AI 技術不斷進化，與相關雲端服務深度融合，產值急速擴張，廠商持續進行軟硬體投資，造就電子材料產品的有利經營環境，也推動 CCL、銅箔、玻纖布，以及子公司南亞科 (2408-TW) 的營運利益向上，讓單季整體獲利近 14 季新高；也讓南亞全年度稅後純益 45.1 億元，EPS 0.57 元、年增 35%，居四寶年度獲利亞軍。

台塑則受制石化行情低迷，去年第 4 季本業虧損 23.6 億元，加上權益法認列權投資收益美國公司各產品下跌及歲修影響，稅後淨損 28.7 億元，每股淨損 0.45 元，成為四寶第 4 季營運唯一虧損公司：全年度稅後淨損 100.54 億元，每股淨損 1.58 元，表現在四寶中敬陪末座。

台化則在優化產品組合，推動精實生產，有效降低庫存減少跌價損失，並拓展利基產品開發新客源，去年第 4 季營業利益略有增加，每股稅後純益為 1,382 萬元，全年度稅後淨損 54.88 億元，每股淨損為 0.94 元。

台化表示，因 OX、PTA、PIA、PS、ABS、PP 供應過剩且下游需求疲 軟，產銷減少 102.7 億元；SM、酚酮今年安排設備定 檢並依市況調節生產，影響銷售減少 102.4 億元；受原油價格下跌及美國對等關稅政策不確定性等影響， 加上大型機組安排定檢產銷量減少，產品利差壓縮，致上半年營業虧損大幅增加，隨市場供應鏈恢復運轉，下半年營業虧損明顯 收斂接近持平。

台塑化去年第 4 季稅後純益 58.78 億元、季減 39.7%、每股 EPS 為 0.54 元，全年度稅後純益為 99.41 億元、年增 66.5%，成為集團中獲利王，全年 EPS 為 1.04 元。