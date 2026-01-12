〈台塑四寶業績〉Q1長假影響 台塑估業績衰退、南亞持平看待 Q3用油旺季帶動油價上揚
鉅亨網記者黃皓宸 台北
台塑 (1301-TW) 集團 4 大公司今 (12) 日公告去 (2025) 年自結財報及未來展望，全年度合計虧損約 10.93 億元，相較於前 (2024) 年獲利 84.58 億相比由盈轉虧。展望今年第 1 季，受到 2 月中旬傳統農曆年假影響，台塑表示，下游客戶停工，石化產品需求減少，加上歲修廠數比去年第 4 季多 2 個廠，估業績比上季衰退；南亞 (1303-TW) 則認為首季工作天數減少，影響營收，估營收持平。
台塑表示，今 (2026) 年首季因遇 2 月中春節連假，預估下游客戶停工，石化產品需求減少，且出貨日數減少，加上第 1 季有 8 座廠歲修，歲修廠數比起上 (第 4 季) 季多 2 個廠，開工率降低，產銷量減少，估營業額比上季衰退。
南亞指出，農曆春節長假因及工作日減少，將影響整體營收，其中電子材料、載板等因 AI 相關需求持續成長及銅價高漲也帶動銷售動能，在化工產品行情上則偏弱，預期營收略減，聚酯市場上變化不大，營收持平。預期第 1 季合併營收與第 4 季持平。
台化 (1326-TW) 則表示，2025 年全年度為台化自開市以來首次虧損，主要還是受到中國超大產能影響，致各種產品低價競爭，但去年塑膠整合已發揮改革綜效，管制生產成本控制費用，今年會延續此作為，並加大新港合膠產能，配合市場拓銷，提高有利基規格產量，提高有利基規格產量，短期觀察 2026 年塑膠產品，會比 2025 年改善甚多。
針對全球油價走勢，台塑化 (6505-TW) 則表示，今年上半年全球油市保持供給過剩，油價預期疲弱，加上國際能源署預期上半年全球供給過剩 450 萬桶 / 日，比去年供應量再擴大，導致上半年油價低迷。
下半年則在產油國預期在開始減產下，台塑化預估有望支撐油價，預期 OPEC + 下半年可能減產 100~200 萬桶 / 日，加上第 3 季為夏季用油旺季，有望舒緩全球供給過剩的情況，也帶動油價上漲。
- 股債之外第三選擇 原物料強勢接棒
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 台塑四寶年終獎金公告出爐！員工年終連續3年保底本薪3個月
- 2025年合虧10億元 台塑虧百億元 台塑化、南亞每股分別賺1.04及0.57元
- 中美減產PVC喊漲 台塑擬調漲2月報價 分析師：短線利多、長線仍看油價走勢
- 台塑四寶年終獎金公告出爐！員工年終連續3年保底本薪3個月
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇