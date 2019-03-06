亞電去年獲利衰退 EPS1.14元 每股擬配0.5元現金股利

軟板產業上游保護膜及純膠廠商亞電 (4939-TW) 去年稅後純益 1.12 億元，年減 5.9%，每股純益為 1.14 元，公司今 (6) 日董事會決議，每股擬配發 0.5 元現金股利，亞電也決議，股東會將在 5 月 24 日召開。

亞電去年營收 19.54 億元，毛利率 24.21%，年增 2.12 個百分點，稅後純益 1.12 億元，年減 5.9%，每股純益 1.14 元；獲利衰退主要是因認列匯兌損失影響。

亞電 2018 年全年營收 19.54 億元，受惠 5G 與 IoT 應用需求成長，創歷史新高，因全年認列 1823 萬元匯損，造成全年獲利衰退，亞電主管表示，去年受匯損影響，導致全年獲利不如預期，但今年人民幣兌美金將緩貶，匯損因素可望改善，預期今年獲利將回成長趨勢。

亞電今日也公布 2 月營收，達 7877 萬元，月減 43.42%，年減 0.47%，累計前 2 月營收 2.18 億元，也較去年同期減少 5.29%，亞電 2 月營收下滑，主要是 2 月春節假期較去年更長，工作天數減少所致，客戶多在 1 月完成春節前備貨。

亞電為因應 5G 通訊商機，已在江蘇東台投資設立新廠，新廠最多可有 10 條產線，可生產 5G 高頻及軟性銅箔基板等產品，預計今年 8 月將可進入第一階段產能試車。