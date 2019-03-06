兆豐銀攜手長照協會、謙熙埕公司 深化安養信託服務

兆豐金 (2886) 旗下兆豐銀為推動安養信託業，攜手長期照顧協會、謙熙埕股份有限公司簽訂備忘錄，預期可發揮異業結合的最大效益，從開發和提供高齡者所需相關服務，解決高齡者生活照護及財產管理的問題。兆豐銀指出，長期照顧協會目標是建立理想的長期照護體系，增進長期照護個案及家人的生活品質，謙熙埕股份有限公司則是針對退休或老年族群規劃居住環境，並投入長期照護相關人員專業訓練的企業。



兆豐銀表示，有別於其他國銀安養信託服務，更強調具有完整性與專業性的諮詢服務，凡有退休生活規劃、醫療照護諮詢的需求者，皆可透過單站式服務取得所需資訊，且服務對象涵蓋照顧者及被照顧者。



展望未來，兆豐銀強調，持續開發及提供更貼近客戶需求的安養信託服務，積極爭取與其他外部機構合作，協助更多高齡者及身心障礙者有效管理財產，並保障財產安全。