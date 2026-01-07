〈焦點股〉塑化股回神反攻 南亞亮燈漲停領軍族群上揚

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-01-07 13:35

台股近期持續創高，今 (7) 日在台積電 (2330-TW) 等權值股拉回整理下，資金轉進傳產股，南亞 (1303-TW) 受惠於產品持續轉型，電子材料需求暢旺，包括玻纖布、CCL 報價調漲，加上持股近三成的南亞科股權，也激勵南亞今 (7) 日在外資連 2 買加持下開高走高，盤中亮燈漲停，成交量也放大到 20.39 萬張。

塑化股回神反攻，南亞亮燈領軍族群上揚。(圖：shutterstock)

法人指出，銅價上漲使得 CCL(銅箔基板) 有傳遞成本的壓力和動力，並加劇供需緊張狀態，在高階 CCL 材料短缺難以緩解，供不應求狀況將延續至今 (2026) 年全年度，南亞有望持續受惠。

