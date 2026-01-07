〈焦點股〉塑化股回神反攻 南亞亮燈漲停領軍族群上揚
鉅亨網記者黃皓宸 台北
台股近期持續創高，今 (7) 日在台積電 (2330-TW) 等權值股拉回整理下，資金轉進傳產股，南亞 (1303-TW) 受惠於產品持續轉型，電子材料需求暢旺，包括玻纖布、CCL 報價調漲，加上持股近三成的南亞科股權，也激勵南亞今 (7) 日在外資連 2 買加持下開高走高，盤中亮燈漲停，成交量也放大到 20.39 萬張。
法人指出，銅價上漲使得 CCL(銅箔基板) 有傳遞成本的壓力和動力，並加劇供需緊張狀態，在高階 CCL 材料短缺難以緩解，供不應求狀況將延續至今 (2026) 年全年度，南亞有望持續受惠。
觀察今日盤面上，塑化族群除了南亞漲停，股價也衝破 60 元大關，包括基期較低的台聚 (1304-TW)、華夏 (1305-TW) 漲逾 6%，台塑 (1301-TW)、台化 (1326-TW)、國喬 (1312-TW)、亞聚 (1308-TW) 一度漲幅超過半根漲停板。
其他包括台達化 (1309-TW)，三芳 (1307-TW)、中石化 (1314-TW)、台苯 (1310-TW) 漲幅也來到 2-4%。
分析師表示，塑化股族群今日多檔上揚，主要是反應近期股價跌深反彈，南亞在去 (2025) 年起宣布啟動轉型計畫後，讓產品線不僅侷限塑化製品，包含 AI 需求強勁的 PCB、玻纖布及半導體上游原料及 CCL 的相關業務，在漲價題材帶動下，有望挹注南亞未來業績持續增長。
