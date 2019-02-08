機師罷工被迫取消28個航班 華航：尚能維持9成運能

史上首次機師罷工行動，正值春節疏運爆量的時刻，機師工會選擇「突襲」發動罷工癱瘓航班，引發許多旅客的不滿。華航今天 (8 日) 08:30 召開重大訊息發佈記者會，說明對罷工因應，一天飛 200 多班，可維持 9 成運能，受影響旅客約 4000 多人，不管在台灣或國外，都會簽轉其他航班。

華航今天上午出面說明，總經理謝世謙表示，華航以飛安第一、旅客優先，將會調度人力、安排航班，將受傷程度降到最低，達成春節最後的疏運計畫。造成不便及社會不安，華航至上最誠摯的歉意，並向大眾鞠躬道歉。

謝世謙表示，目前共有 28 個航班、 4000 多名旅客受影響，其中有 4 班為加班機，不在罷工範圍內。他說，華航一天 200 多班機，仍可維持 9 成的運量，不論在台灣或國外，華航都會做妥善安排，將這些旅客轉簽給其他航空公司；若旅客要退票，一律免手續費。

由於機師工會選擇春節結束前夕發動罷工癱瘓航班，預告時間僅 6 小時，「突襲」的舉動讓旅客很難因應，不少旅客因滯留海外無法即時返回工作崗位，將付出不少社會成本，也會引發大量民怨。

自機師工會宣布罷工後，華航至今已獲得多數機師聲援，願意以社會責任為考量，協助完成春節疏運任務。華航也表示，這次罷工行為已經違背去年 8 月雙方 21 項協議 (在協議未完成前不能罷工) ，華航對所有議題都持開放態度，都可以協商，再度呼籲工會談判代表回到談判桌。

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