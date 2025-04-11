出國玩不受美國關稅措施影響 國籍航空Q2客運大增班

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-04-11 09:26

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進入第二季後，可看到多家國籍航空公司積極拓點、增班，並放大機型來因應旅客需求，尤其是對日本多個旅遊熱門航點，顯示客運需求仍處高檔無虞，美國發動對等關稅議題造成的高度不確定性，尚未使旅遊市場受明顯影響。

華航表示，為擴大服務旅客，桃園往返鹿兒島、高雄往返沖繩增班；而高雄往返重慶已復航；4 月 15 日起至 5 月 30 日，高雄往返福岡復飛每周 4 班，可搭配熊本航線安排彈性旅遊，開始深耕快速崛起的日本九州旅遊市場。

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同時，為提升運能，華航也增加廣體客機執飛高雄航班。

長榮航表示， 4 月 8 日再迎來一架全新波音 787-9 飛機，配置有皇璽桂冠艙、豪華經濟艙和經濟艙三艙，預計 5 月 16 日起執飛桃園 - 慕尼黑航線、5 月 27 日起投入桃園 - 米蘭航線營運。

而星宇航空 (2646-TW) 於 3 月底引進第 9 架 A350-900 新機後，整體機隊規模達 27 架，隨著機隊擴增，星宇積極開闢新市場，台北 - 神戶、台中 - 神戶航線將於 4 月 18 日啟航，台北 - 加拿大安大略也將於 6 月 2 日開出。

配合航機運能擴大和市場動態需求，星宇航也將從 5 月起放大機型以 A350 執飛每日 2 班的大阪航線；名古屋航線則於 4 月至 5 月期間，放大以 A330neo 廣體機營運。

隨著轉機量逐漸成長，星宇對香港航線午班機則將常態性以 A350-900 執飛；東南亞方面，曼谷航線自本月起提供頭等艙服務；胡志明航線自 6 月起午班機將放大機型為 A330neo。