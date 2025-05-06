台幣暴升好傷！保險局急召六大壽險喝咖啡 未提監理寬容措施
鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-05-06 21:33
新台幣兌美元匯率近日暴力升值，滿手美元資產的壽險業首當其衝，金管會保險局副局長陳清源今 (6) 日透露，確實有找國內六大壽險公司來了解匯率對壽險公司的影響狀況，他強調這是日常監理的一部分，每家公司避險策略不同，部分公司外匯準備金確實沖抵很多，但要持續密切觀察匯率走勢及壽險公司清償能力，目前業者尚未提出監理寬容措施的需求。
陳清源於金管會例行記者會上指出，新台幣強升對壽險業者的影響主要在於外幣資產曝險，要看費率變動幅度、影響期間，各家壽險公司面對台幣升值都有自身風險胃納及本身風險限額考量，每家狀況不太一樣，一般保險公司都是採動態避險。
此外，壽險業者也可能使用外匯價格變動準備金去沖抵新台幣升值時出現的兌換損失，或利用增提準備金累積未來水位等方式調節外匯影響，另外也有公司採行多幣別避險措施。
外界關切，金管會是否會提供壽險業協助？陳清源表示，針對近期的匯率變動，金管會都有密切關注，也會持續去了解匯率變動對於壽險業清償能力是否會造成一些影響，再來評估是否要採取相關措施，目前來說，業者都還沒有提出監理上給予彈性措施的需求。
根據各家壽險 2024 年底的財報，整體產業資本適足率 (RBC) 為 332%、淨值比達 7.7%，皆高於法定標準的 200% 與 3%，初步評估，業者的清償能力與淨值皆符合法定標準。
媒體關注，近期新台幣強升，使得多家壽險公司先前累積的外匯準備金快要消耗殆盡，對此，保險局官員表示，當有匯損時，外價金確實可優先拿來沖抵，近期匯率變化較大，公司帳上可能都有沖抵情形，後續要持續觀察，看看是否需要提供業者協助。
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