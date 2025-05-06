台幣暴升好傷！保險局急召六大壽險喝咖啡 未提監理寬容措施

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外界關切，金管會是否會提供壽險業協助？陳清源表示，針對近期的匯率變動，金管會都有密切關注，也會持續去了解匯率變動對於壽險業清償能力是否會造成一些影響，再來評估是否要採取相關措施，目前來說，業者都還沒有提出監理上給予彈性措施的需求。