航空前景大好 長榮航再釋地勤、機師超過百個職缺

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-04-02 15:32

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長榮航 (2618-TW) 今 (2) 日宣布，為因應持續增班和布局新航點的需求，廣攬優秀人才，即日起啟動 2025 年第二梯地勤人員招募，預計釋出近百名職缺，大學畢業者起薪 4.3 萬元起；同時，長榮航今年也預計晉用約 160 名機師，隨時接受報名。

長榮航說明，本次地勤人員招募涵蓋客服人員、營業人員、餐勤管理人員、機艙物流人員、空勤組員調派 / 管理人員、財務人員、公司治理及股務人員、航技人員、簽派人員、航機工程師、資訊安全及個資管理工程師、資安暨個資法遵人員、自動倉儲設備維修工程師、職業安全衛生人員、航空安全管理工程師、ESG 專案管理人員和稽核人員，若有專業證照或相關經驗者，薪資可再個別議定。

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為使新進員工可充分發揮專長，長榮航也將依個人專業背景分配至桃園機場、桃園南崁總公司和台北市區等工作地點，預計 7-8 月分批報到，歡迎應屆畢業生踴躍報考，未來更將根據員工的興趣及能力，安排內部輪調及跨領域學習，並提供海外歷練機會。