〈美股早盤〉主要指數開低 Fed利率決策前市場情緒轉冷

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-05-06 21:41

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美股主要指數周二 (6 日) 開低，道瓊工業指數一度大跌逾 300 點，投資人密切留意聯準會 (Fed) 最新利率決策，並對貿易戰風險再起感到不安。川普提出對藥品等商品加徵新關稅的可能性，加劇市場疑慮，福特汽車撤回財測也重擊投資情緒。Fed 即將公布政策結果前夕，市場風險偏好明顯退潮，投資人等待貨幣政策與國際談判雙重變數釐清走向。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 280 點或近 0.7%，那斯達克綜合指數跌近 160 點或近 0.9%，標普 500 指數跌 0.7%，費城半導體指數跌近 1.6%。

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美國股市周二開盤前走勢轉弱，市場對貿易戰升級的擔憂重新浮現，加上多家企業財測不如預期，引發投資人獲利了結壓力。

標普 500 期貨下跌 0.8%，那斯達克 100 期貨跌幅達 1.1%。歐盟傳出若與美國的貿易談判破裂，擬對價值約 1,000 億歐元（約 1,130 億美元）的美國商品加徵報復性關稅，進一步加深市場對供應鏈與企業利潤前景的憂慮。

周二公布的數據顯示，美國 3 月貿易赤字擴大至 1,405 億美元，創下歷史新高。儘管近來美國經濟數據仍維持強韌，市場對聯準會 (Fed) 今年降息次數的預期卻已開始下修。根據利率期貨市場，目前市場預期 Fed 將從 7 月開始降息，全年三次，少於上周所反映的四次。

AllianzGI 固定收益投資長 Michael Krautzberger 對客戶表示，近期 Fed 主席鮑爾的談話顯示央行傾向維持觀望立場。他也預期美元仍面臨壓力，並維持對美元的空頭配置。

歐洲方面，德國 DAX 指數盤中一度重挫 2.1%，因準總理梅爾茨 (Friedrich Merz) 未能通過國會信任投票，突顯德國執政聯盟的脆弱結構。歐股 Stoxx 600 指數也中止連續 10 天的漲勢，微幅下跌 0.3%。同時，歐元盤中縮小漲幅，僅小幅上漲 0.2%。

在企業併購方面，外送平台 DoorDash(DASH-US) 宣布將以 12 億美元收購飯店科技公司 SevenRooms，並在數小時前確認以 39 億美元併購英國 Deliveroo。不過消息公布後，DoorDash 盤前股價仍下跌 5%，顯示投資人對大型併購案的市場反應仍趨審慎。

截至台北時間周二（6 日）21 時許：

焦點個股：

波音 (BA-US) 早盤股價下跌 0.61%，至每股 185.33 美元

根據彭博周二報導，美國總統川普即將於 5 月 13 日展開中東訪問，外界預期此行將促成數項航空與軍事合作大單。知情人士透露，卡達航空正準備下訂約 100 架波音寬體客機，並保留追加百架的選項，可能成為整趟行程中最受矚目的亮點。

Uber(UBER-US) 早盤股價下跌 0.96%，至每股 84.61 美元

Uber 周二表示正與小馬智行 (Pony AI)(PONY-US) 合作，將這家中國自駕出租車開發商的車輛部署到其叫車平台上，這是 Uber 為加強在新興的自駕出租車領域影響力而開展的最新合作案例。該合作將於今年稍後在中東一個主要市場啟動，並將在未來推廣到更多的國際市場。

Alphabet(GOOGL-US) 早盤股價下跌 1.22%，至每股 162.21 美元

美國司法部向聯邦法院提交文件，要求 Google 必須剝離網路廣告業務中的兩個核心資產——廣告交易平台 AdX 及發布商業廣告伺服器。這項強制分割要求來自維吉尼亞州亞歷山大市聯邦地區法院法官 Leonie Brinkema 當月做出的反壟斷裁決，其認定 Google 在數位廣告交易市場及廣告伺服器領域存在違法壟斷行為。

今日關鍵經濟數據：

美國 3 月貿易收支報 - 1,405 億美元，預期 - 1,368 億美元，前值 - 1,232 億美元

華爾街分析：