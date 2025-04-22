華航聯合人力招募計畫開跑 釋出這些職缺搶人才

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-04-22 19:10

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華航本次招募計畫為期兩周，自 4 月 23 日至 5 月 6 日止，報考資格為大學學歷以上，具備效期內多益 600 分以上或同級英語認證成績，錄取者將自 8 月中旬陸續報到，展開專業職能及通識訓練。

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華航說明，本次招募「飛航組員簽派員」將負責飛航組員報到、報離、入出境通關資料作業，協調空地勤任務處理等；「貨運營運人員」將負責規劃及管理客貨機營運作業，成為串聯世界和產業的重要推手。

華航說明，除了全年度開放機師招募報名，通過各階段考試且錄取的培訓機師也將由公司送往海外進行飛行訓練，完訓後返台再安排民航相關訓練，符合各項考核標準即以副機師任用。