川普強調將單方面開價：貿易協議是選擇題 不是討價還價

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-05-07 01:39

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美國總統川普周二 (6 日) 強調，未來貿易協議將由美方開出條件，而非透過傳統談判方式。他強調：「我們將提出公平的條件，然後對方要嘛接受，要嘛拒絕，這就是協議的方式。」

川普此番發言是在與新任加拿大總理卡尼 (Mark Carney) 於白宮會晤時做出的，並強調對加拿大將採取「友好但務實」的經貿立場。雖然川普曾公開表示「不喜歡前任總理杜魯道」，但對卡尼則給予肯定，稱其為「專注經濟的變革型領導人」。

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川普強硬表態：我開價，他們選擇接受

川普直言，現階段不急於簽署貿易協議，強調：「我們現在可以簽 25 個協議，但我們不需要這樣做。我們將先設定價格，讓他們知道要支付多少成本才能在美國市場做生意。」

他並透露，印度已同意對美國商品降低關稅，顯示美方壓力戰略正逐步見效。但他同時表示，加拿大要想說服他取消對其商品的關稅「沒什麼機會」，稱「美國沒有理由繼續補貼加拿大。」

美加關係微妙 川普再提「加拿大加入美國」

川普一度開玩笑說「加拿大成為美國第 51 州不無道理」，儘管卡尼嚴正回應「加拿大不是、也永遠不會是待售品」，川普仍回應：「我仍相信那會是一段美好的婚姻，但這需要雙方同意。」

雙方目前的爭議焦點之一是《美墨加協定》(USMCA) 的後續安排。該協議預定於明年到期。川普表示他可能重新談判，但也質疑「是否有這個必要」。卡尼則回應表示：「這份協議是更大談判的起點，但其中一些內容勢必需要改變。」

目前川普已對加拿大商品加徵 10% 至 25% 不等的關稅，涵蓋鋁、汽車與木材等產業。特別是在汽車方面，川普目前僅對加拿大製汽車中「非美國成分」部分課稅，稍稍緩解了區域供應鏈的壓力，但美方已對部分汽車零件啟動全球性 25% 關稅。

川普：未來兩周內評估協議 哪些能簽「我來挑」

川普補充說，美國目前正在與多個國家就經濟協議展開談判，並預計在接下來的兩周內，與高層官員共同評估哪些協議值得簽署。他強調：「我們會簽幾份協議，但更重要的是，這些協議會是我們訂下的價格。」

除了加國議題，川普也提到中國主動釋出善意，期望能與美國重啟貿易協商。他表示：「他們想談判，也想見面。適當的時機我們會見。」