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貿易戰燒到美國自己？出口急凍、零售庫存吃緊

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-07 00:20

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貿易戰燒到美國自己？出口急凍、零售庫存吃緊(圖：REUTERS/TPG)

根據《CNBC》周二 (6 日) 報導，川普政府自 4 月對中國商品實施 145% 高額關稅後，美國不僅進口量重挫，出口貨運也出現全面性下滑，特別是對中國與亞洲市場的貨流幾乎全面受阻，農業、零售與航運產業正陷入供應鏈雙重打擊。

多數港口出口量大減 農產品成重災區

根據貨運追蹤平台 Vizion 的最新數據，美國多數港口出口量普遍下滑。其中，波特蘭港 (Portland) 減幅高達 51%，塔科馬港 (Tacoma) 下滑 28%，這些港口主要出口玉米、大豆與牛肉等農產品至亞洲市場。

此外，洛杉磯港減少 17%、喬治亞州薩凡納港 (Savannah) 減少 13%、維吉尼亞州諾福克港 (Norfolk) 減少 12%。冷鏈商品重鎮奧克蘭港 (Oakland) 與其他西岸大港也難倖免，顯示出口困境非局部問題。

Vizion 副總裁 Ben Tracy 表示：「幾乎所有美國出口項目都受到衝擊。」

船班大減、出貨停滯 全面拖累供應鏈人力

美國港口貨櫃周轉出現前所未見的急凍。4 月 21 日至 28 日短短一周內，進口貨櫃量周減 43%，導致貨運作業與工人需求同步大減。南加州航運監管機構指出，三天內抵美船隻數量已跌破正常水準的一半，恐導致卡車司機、搬運工與火車運力過剩。

夏威夷航運業者 Matson 下修 2025 年財測，表示貨櫃箱吞吐量年減 30%。該公司執行長 Matt Cox 指出：「目前我們對貨櫃需求的可見度極低，預期第二季價格與出貨量將雙雙下滑。」

零售庫存拉警報 節慶訂單恐現缺口

美銀全球研究 (BofA) 警告，美國零售庫存比過往偏低，而進口大幅下滑可能使供應鏈進一步惡化。資料顯示，零售業普遍僅有 1 至 2 個月的銷售庫存，若面臨需求突增或供應中斷，將難以應對。

目前正值年底購物季前的重要訂貨期，DHL Global Forwarding 執行長 Tim Robertson 表示：「品牌若能在 6 月前鎖定運力，將掌握後續調整彈性；否則到了 11 月，就只能追著空架子跑。」

製造業去中國化持續 「中國 + 1」趨勢加速

Matson 表示，公司與亞洲中轉夥伴持續合作，以因應客戶製造轉移需求。Cox 指出：「許多企業近年已啟動『中國 + 1』策略，我們預期此趨勢仍將持續。」

Cox 強調，美中關稅變數將驅動製造地轉移，美國物流與供應鏈企業也須跟隨客戶腳步，調整亞洲布局以維持競爭力。

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美國出口下滑川普關稅港口出口量貿易戰農產品供應鏈中斷零售庫存中國+1製造策略貨櫃箱運量崩跌

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