美財長警告：美債限逼近「警戒邊緣」 時間點仍未明朗

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-07 03:00

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美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 周二 (6 日) 在國會預算聽證會中重申，美國正逐步逼近聯邦債務上限所能支撐的極限，但未提供明確的時程表。他強調：「我們正在『警戒邊緣』(warning track) 上。」

貝森特指出，目前仍在清點最新報稅季的稅收，待掌握更多數據後，將會通知國會實際接近「X 日」(無法全數履約的時間點) 的時間點。

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自 1 月起，美國債務上限已重新生效，財政部至今持續透過特殊帳務手段維持政府運作。根據多數華爾街機構估計，財政部可動用的資金可能撐到 8 至 10 月之間，屆時若國會仍未提高債限，恐將面臨支付危機。

貝森特強調：「美國永遠不會違約。」並承諾不會使用「權宜之計」來繞過債限問題。

國會擬擴大債限 財長坦言債務前景「令人恐懼」

目前國會共和黨正研擬在今年夏季提出將債限調升 5 兆美元（至約 41 兆美元）的法案，搭配稅收與支出改革。該舉動並非授權新增支出，而是為了支付已承諾的款項，如社福、退伍軍人與國債利息等。

貝森特也再次坦承，聯邦預算處於「不可持續」的軌道。他表示：「債務數字的確令人恐懼。一旦市場失去信心，可能會導致信貸凍結、經濟驟停。我承諾絕不讓這情況發生。」

貝森特：多國貿易協議有望年內完成 與中國未啟動談判

在貿易政策方面，貝森特透露，美方目前與 18 個主要貿易夥伴中的 17 個進行協商，唯獨中國尚未啟動正式談判。他表示，初步貿易協議最快本周內宣布。

他指出：「我們正在談判的國家，大多都提出了非常不錯的條件。我預期年底前能完成 80% 到 90% 的協議。」

此外，他提到美國正關注對中國的對外投資審查，並認為應賦予相關法案更大的彈性與持久性，以因應政策細節與國際局勢的複雜性。

否定數位美元構想 稱「顯弱非顯強」

針對中央銀行數位貨幣 (CBDC) 議題，貝森特明確表態反對。他說：「我們相信數位資產應該由民間發展。我的個人看法是，推出央行數位貨幣代表的是一種『軟弱』，而非實力的象徵。」