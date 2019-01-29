中華emoving白牌快充普通重型電動機車 馬祖測試完勝

在連江縣政府支持下，中華 (2204)emoving 白牌新車將成為馬祖導入的第一款供旅遊使用之普通重型電動機車。中華車指出，這款尚未正式上市的離島低碳旅遊新神器，在日前低調運抵馬祖進行實路測試，不論在外型或實際騎乘性能的測試結果上，均得到連江縣政府的大力肯定。馬祖地形特色破碎崎嶇，地勢及坡度較大，島上旅遊最困難之處就是交通工具的選擇，尤其觀光旺季因使用一般汽油機車過多，也導致當地空汙噪音等問題嚴重，加上目前缺乏性能符合當地旅遊需求之電動機車，因此尋求高性能、大馬力、高續航之電動機車，成為馬祖推動綠能交通的當務之急。



為推動離島低碳旅遊，連江縣政府一直積極推動旅遊業者與電動機車廠配合，希望能逐步引導現有的燃油機車汰換為電動機車，這次尚未上市即先行到馬祖實路測試的 emoving 白牌快充普重車型，具備了高性能、高續航、快速充電等優質條件，在充電能力大幅提升後，搭配未來在島上建置之快充設備，充電 10 分鐘即可行駛 40 公里，而整車充滿電平均變速續航可達 80 公里以上，產品之極速、爬坡與續航力皆足以應付馬祖主要島嶼上下坡路線。未來並將結合數位科技，透過 APP 互動體驗服務供騎乘者便利、機動的旅遊模式，並透過套裝旅遊行程整合觀光資源，結盟在地業者，善用電動機車綠能模式建構低碳旅遊網，創造週邊觀光經濟產值。



連江縣政府與當地旅遊業者產官合作，期待透過高性能的 emoving 電動機車，推出共享交通、共享網路服務，將可大幅提升自由行旅客跳島觀光，在時間及需求規劃的自主性及彈性，同時達到綠色旅行的目標。



另外，為導入智慧觀光試煉，在馬祖重要交通節點，即主要的二鄉二島 (南、北竿) 開始規劃，建置智慧無人電動機車租賃站，藉由 APP 提供旅客隨借隨用，隨用隨還的分享式電動機車服務及旅遊需求服務。

