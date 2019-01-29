〈年終獎金理財術〉善用權證的高槓桿放大小錢 謹記2項操作原則

民眾陸續領到年終獎金後，除了直接花費掉或是儲蓄，別忽略小錢也能靠投資滾成大錢，其中，權證投入需求資金少還可多空兩面操作，適合小資族善用其高槓桿特性，幫自己將年終獎金放大，不過，券商提醒投資人，須注意權證價值會隨著時間流失，較適合做短線，也別忽略隱含波動率對權證價格的影響，須留意券商的造市價格。

富邦證說明，權證所需資金僅是買進現股的 10-20%，有利小資族做短期投資， 不過，不同於股票，因權證具有「存續期間」，因此一旦投資人看錯權證連結標的走勢時，一定要即時執行停損，不適合長期持有來攤平成本。

統一證金融商品部也指出，許多投資人買賣權證時遇到的問題皆是不了解報價，但投資人試算價格還藥帶入複雜的隱波，困難度高，統一權證網就有查詢「即時委買造市價」的功能，建議投資人要注意券商的報價和造市狀況。

凱基證表示，「凱基權證網」揭露公開透明的凱基權證資訊，今年網頁再進化，已提供簡易搜尋的貼心服務，凱基教室專區則持續新增多樣化內容，可協助投資人有效運用權證投資。

投資人農曆年節期間可積極做功課，在豬年開始即透過權證搶搭短線行情，為自己賺大紅包，而若是想在休市期間維持投資腳步者，日盛證表示，交易海外股票無時差，更提供客戶過年期間交易紅利點數加倍送的回饋，等於是為客戶再放大投資收益。