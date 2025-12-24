鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-12-24 19:08

旅天下 (6961-TW) 今 (24) 日舉辦上櫃前業績發表會，預計 1 月掛牌上櫃，寫下品牌成立十周年的重要里程碑，旅天下董事長暨總經理李嘉寅表示，上櫃是新的起點，將持續在台展店，朝明年突破百家、5 年 150 家據點邁進。

旅天下首創旅遊門市＋產品雙軌加盟模式，正持續擴大全台版圖，全力打造同業共享的旅遊平台 。

旅天下說明，公司定位為「旅客的旅遊好鄰居」，不僅是一個企業品牌，更將持續整合供應鏈、深化通路合作，推動整體旅遊產業的長期成長與升級。

旅天下目前提供從行程諮詢與銷售、機票訂購、護照和簽證代辦，到 Wi-Fi 機租借等服務，並持續深化數位化管理系統與後勤支援機制中。

而為提升夥伴門市服務的附加價值，旅天下門店空間也將結合品牌行李箱展列和旅遊講座規劃，打造更具體驗感與互動性的旅遊服務場域，以強化與旅客之間的溝通連結。

在產品策略上，旅天下結合團體旅遊、自由行、主題旅遊、遊輪河輪和獎勵旅遊客製化行程，並透過與國際航空公司、海外地接社和在地供應商的合作，擴大產品的深度和廣度。