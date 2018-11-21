中華車估今年內銷四輪5萬台 轉投資福建奔馳明年銷售增30%

中華汽車 (2204) 下午舉行法說會，經理蘇裕鈞表示，在新車型改款完成後，包括 Veryca 已自 9 月重啟外銷中東，而 Zinger 預計從明年 10 月開始出口。對於今年營運，預估今內銷四輪成車銷售約 5 萬台，明年持平。轉投資福建奔馳今年銷售約 3 萬台，明年目標成長 30%。中華車前三季合併營收 271.21 億元、年減 12.3%，稅後純益 31.3 億元、年減 12.3%，每股稅後盈餘為 2.14 元。



中華車內銷四輪提車數 3.89 萬台、年減 3.4%，內銷二輪提車數 7051 台、年增 43.9%，出口則受到當地市場法規限制，無論是整車或零件都有明顯的衰退。



台灣四輪部分，中華汽車 10 月初推出 Veryca 大改款，預計年底推出 Outlander 改款車型，加上汰舊換新補助政策持續發酵，預估今年內銷四輪成車銷售約 5 萬台 (包括 Fuso 大車)。



大陸四輪事業方面，轉投資福建奔馳公司今年受惠 VS20 買氣延續，全年銷售約 3 萬台。明年推出 V-Class 運動款車型及持續強化各項優惠活動，以提升市場銷售，預估明年銷售約 3.8 萬台，較今年成長近 30%。



綠能事業的電動機車預估今年銷售可望達到 1.05 萬台，年成長 13.4%。明年預計將推出普通重型客車及貨車，並且透過專賣店的建置及更綿密的充電站網絡，預估明年銷售可望達 1.7 萬台，較今年成長 61.9%。

