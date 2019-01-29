〈台積電又出包〉證實光阻液有問題 重申不至於影響本季財測

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 昨 (28) 日傳出因採用不合格化學原料，使 14B 廠晶圓生產良率受影響。對此，台積電今 (29) 日證實，該事件發生於 1 月 19 日，問題出自於一批光阻原料，事件發生後立即停用，在過去 10 天內，已與所有受影響客戶密切溝通補貨與交期等細節，並重申不至於影響本季財測預估值。

台積電今日再發聲明表示，在今年 1 月 19 日發現 14B 廠的 12/16 奈米良率出現問題，經追查後，發現問題出在一批光阻原料上，此批原料來自有供貨多年、經驗優良的廠商，但這批原料與過去其供應的原料規格，有相當的誤差，因此立即停用此批不符規格原料，並馬上通知所有受影響客戶。

台積電強調，在事件發生後的過去 10 天內，已與所有受影響的客戶，密切溝通包括補貨與交期等細節，以目前在 12/16 奈米的產能利用率來看，預計受影響的晶圓，大多能在本季補回，未能補回的最慢也可在第 2 季補回，並重申此單一事件不至於影響本季財測預估值。

受此利空消息影響，台積電今日股價表現弱勢，早盤跳空後開低走低，跌幅一度逾 3%、下跌 7 元，盤中跌幅雖稍微收斂，終場仍下挫 2.84% ，以 222.5 元作收，並站回 5 日線。