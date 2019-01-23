台達電攜手中油打造首座「智慧綠能加油站」

台達電 (2308) 今(23)日宣佈為台灣中油首座「智慧綠能加油站」提供輸出電功率達 250kW，電能儲存容量達 500kWh 模組化貨櫃型儲能系統解決方案，將嘉義市信義路加油站 100kW(含)以上太陽能板之產電，存入儲電系統，搭配智慧電網系統進行電力調配。台達電指出，本項方案主要提供加油站用電與電動機車充電使用，台達電的儲能系統完全本土自製，透過模組化和完整方案配置，滿足高機動性與彈性的建置需求。在電動汽、機車即將快速發展與普及的趨勢下，台達電可透過電動車充電設施，整合儲能、可再生能源等技術，調度管理再生能源、市電與儲能等電力來源，彈性應對充電需求。



台灣中油董事長戴謙表示，中油要扮演落實電動車政策領頭羊，未來加油站也會變身為商業平台，為此中油已組成專案辦公室，包含 3 年內在加油站及公共場域完成設置 1,000 座電動機車充 / 換電柱，並導入大數據、智慧化、物聯網等新興應用，建立微電網，轉型綠能加油站，成為社區多元能源補給站。台達電除了在本案中提供儲能系統，更擁有適合用於智慧電網的能源基礎設施解決方案，未來應是中油重要的策略夥伴之一。



台達電資深副總裁劉春條指出，這次與中油合作，為推動台灣各地加油站的綠能轉型發展跨出穩健的第一步，當交通載具逐漸轉變為電能動力時，大量的充電需求勢必會對電網供電穩定造成挑戰，台灣中油為未來轉型提前布局，藉由台達電儲能系統解決方案與智慧電網的結合，同時能滿足各式載具不同時間的充電需求，亦能充分利用再生能源電力，也維持電網供電穩定，為未來的智慧電網形式作一個最佳的示範案例。



台達電配合系統整合商遠傳電信 (4904) 於本案所建置的儲能系統，具備雙向充放電的功能，設計上同時因應在高電壓、大電流的操作條件下的功能性、便利性與安全性。主要核心電芯產品來自移轉於日本三菱重工所開發的鋰離子電芯技術與產線，完全在台組裝生產，4C-rate 的充放電高速率特性不僅有利於電網調節，更適合直接做為電動交通載具的動力來源。在大型儲能系統應用採用標準冷凍貨櫃為外層防護基礎，內部以機櫃為基礎設計單元，將多個電池模組串連起來以滿足高電壓需求。機櫃配置與模組設計配合冷凍貨櫃的絕熱性與既有的空調主機循環模式，維持內部溫度穩定，延長電池壽命，而不耗用過多空調電力。結合台達電子電能調節系統(Power Conditioning System, 簡稱 PCS)，由單台 125kW，兩台並聯提供 250kW 功率輸出組成，銜接電池儲能貨櫃的直流電系統與電網的交流電系統進行雙向的交直流轉換，因此可對電池與電網雙向充放電。



至於台達電貨櫃型儲能解決方案，不僅滿足高度機動性的建置需求，更具備完整的電池與電能管理、櫃內環境監控、電能轉換、消防滅火等各項子系統，全部整合在 20 尺或 40 尺的貨櫃之內，充分發揮了模組化設計的優勢。可實現快速且靈活的部署，不但大幅降低建設成本，而且能夠有效縮短建設週期，並提供安全可靠的解決方案。此外，台達電的 V2H/V2G(Vehicle-to-Home/ Vehicle-to-Grid) 雙向充電器，可將電動車變成供電源頭，讓未來電動汽機車的充電設施更具彈性。台達電持續以創新科技，提供符合分散式能源電網架構的基礎設施解決方案，協助交通領域低碳轉型。