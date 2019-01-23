亞泥轉投資民營電廠105億元聯貸案 10國銀搶貸

亞泥轉投資的嘉惠電廠 105 億元聯貸案今 (23) 日簽約，該聯貸案由台灣銀行主辦，彰銀、合庫銀、一銀與上海商銀共同主辦，參貸行則有華銀、土銀、台企銀、永豐銀與玉山銀等共 10 家銀行，台銀表示，該聯貸案資金用途為因應嘉惠電廠擴建所需。

政府為紓解電力供應問題，自 1995 年起開放民營企業興建電廠，再由台電躉購電源，遠東集團旗下的亞泥，自 1999 年起投入電力事業，持有嘉惠電廠 6 成股權，嘉惠電廠第一期電廠 67 萬瓩燃氣發電機組自 2003 年 12 月 15 日商轉以來，迄今無任何重大工安事故，機組可用率每年高達 99% 以上，運轉效率良好。

為配合政府能源政策，支持臺灣發展綠能產業，嘉惠電廠規劃增設第二期擴建案，準備設置 51 萬瓩燃氣發電機組，預估每年增加超過 17 億度發電量，增加的發電量可滿足約 45 萬戶家庭用電。

不過，同樣是綠能電力產業，相較於民營電廠銀行搶貸，同樣由台銀參與主辦的沃旭離岸風電聯貸案，原本預計今年第 1 季簽約，現在則因沃旭可能停工而多了不確定因素。主辦行台銀表示，由於該聯貸案還在洽談階段，尚未正式簽約，銀行將密切留意後續動向，現在談未來可能的動態發展，還言之過早。