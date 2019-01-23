台股盤後—無主流股震盪整理 成交量僅6字頭 無力站回9900點

受美中貿易談判隱憂，美股終止四連漲，道瓊指數大跌 301.87 點，也連帶影響到台股大盤，台股今 (23) 日下跌 48.26 點，收在 9846.4 點，總成交金額僅 652.54 億元，年節前市場觀望氣氛轉濃，指數失守 9900，年前大盤恐持續震盪整理。

台積電、大立光、鴻海等蘋概股走跌，跌幅皆逾 1%，鴻海又失守 70 元，以 69.7 元作收，台積電勉強站穩 5 日線；蘋概三雄整體表現疲弱，連帶影響可成、鴻準、華晶科等蘋果概念股股價承壓。

金融股今日也走弱，國泰金、開發金、玉山金、新光金等皆下跌無力撐盤，塑化族群台塑、南亞、亞聚與台化，跌幅皆逾 1%，表現弱勢，封關前台股走勢恐持續有壓。

不過，盤面上也有強勢族群，生技族群持續強勢表態，日前走出陰霾的浩鼎，盤中一度漲停，股價一度仍創波段新高；美時則漲超過 4%，晟德、中裕、藥華藥與康友等都漲逾 2%。

IC 設計方面，今日掛牌上櫃的 M31 啟動蜜月行情，漲逾 42.17%、以 281.5 元作收，也帶起 IC 設計族群攻勢，晶相光亮燈漲停，矽力 - KY、聚積皆漲超過 4%，研通、笙科、神盾等也都不畏大盤，紅盤作收。

法人表示，接近封關日，大盤成交量萎縮，台股也難有表現，目前距 9900 點關卡仍差一步之遙，盤勢還是震盪整理看待。