與台達電合作 立端2019年業績成長看俏 法人大買力挺 股價創高

5G 商轉，物聯網 (IoT) 設備商機起飛，IPC 廠立端 (6245) 專攻網路安全領域，隨著 SD-WAN(軟體定義廣域網路)需求上升，加上台達電 (2308) 副總裁鄭安進入立端董事會，雙方合作態勢成形，據悉立端今年接單頗有斬獲，業績成長看俏。立端週二 (15 日) 法人買盤湧入，股價大漲，以最高價 51.5 元作收，上漲 6.08% 或 2.95 元，創下 3 年半來新高價，成交量逾 4 千張，三大法人買超近千張，投信大買逾 614 張最積極，外資也買超 226 張，如從今年開紅盤交易以來，外資與投信均大買約 600 張左右。



立端去年雖面臨工業網安市場新舊機種交替，但因思科釋出大單，營運逆勢成長，全年營收達 74 億元，年增率 15.95%，其中第四季營收達 22.6 億元，刷新紀錄，季增 21%，年增 20%，12 月因年底拉貨效應，以 8.63 億元的營收刷新紀錄，月增 18.75%，年增率 13.7%。



展望今年，因 5G 時代來臨，立端近年佈局之 SD-WAN 市場逐漸收效，掌握至少 7 家以上的大型客戶訂單，成長可期。而台達電副總裁鄭安目前持股近 2 千張，比例 1.77%，旗下同樣從事網通設備業務的達創與立端的合作可望展開，有助立端的整體產業競爭力表現。

