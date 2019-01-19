美股一週展望─一路狂奔後暫歇一下 因為更多財報就要發布

由於對美中貿易談判結果持樂觀態度，本週美股受到推動。但未來一週財報可能會發揮更大作用，因為即將發布財報的產業遍及科技、鐵路、製藥、航空和消費品等。

由於可能出現超買狀況，美股連續第 4 周收高。本週標準普爾 500 指數上漲 2.9%，收於 2670 點，較 12 月 24 日的收盤低點上漲 13.6%。在進本週前，策略師們想了解標準普爾指數是否能夠保持在 2600 點以上，這是個關鍵的阻力區域，但是它週五 (18 日) 已經升破了該水平。

T3Live.com 合夥人 Scott Redler 說，「我認為股市走勢甚至讓專業人士感到難堪。在這一點上，如果你今年還沒進場買股，今天進場追高也不必遲疑。與此同時，放空者深受打擊。」

Redler 表示，他仍然看多股市，但已開始對沖，因為漲多使得風險更大，「交易員認為下個阻力點在 2700 點到 2730 點，下週可能是個很好的喊暫停時機，讓市場去消化升勢。」他指出，下週的財報很重要，但再接下去的一週更因有蘋果 (AAPL-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 而更具關鍵。

過去一週的貿易訊息頭條是正面的，其中一則是美國正在考慮取消關稅，另一則是中國提出要提高美國進口量。

花旗集團全球經濟學家 Cesar Rojas 表示，「我們將在 3 月 1 日協商截止日期前繼續看到這些頭條新聞。」他預計美國和中國將在截止日期前達成協議，儘管不會討論到太多細節，但預計不會再加徵關稅。

他說，「中國的重點是穩定經濟。我們看到貿易協議可能成形的原因之一是美國和中國的成長動力。上半年美國仍在成長，中國則在放緩，但下半年中國經濟成長會趨穩，美國反將放緩。」他認為本月底的高階官員會談可能是關鍵。

RBC Capital Markets 美國股票策略主管 Lori Calvasina 表示，「每個人都在關注貿易問題。在我們每季進行的客戶調查中，超過一半的投資人認為 3 月 1 日前不會達成協議。」「我認為這就是股市表現更好的部分原因。並不是真的發生什麼事情，而是有些好消息，這些消息正朝著正面的方向發展。」

由於美國政府關門，未來一週的經濟報告將受到限制，關門本身就是市場風險增加的原因，經濟學家估計，它可能每週削減 GDP 成長 0.1 個百分點。耐久財報告將不會發布，但週二將會發布成屋銷售，週四仍有申請失業金救濟人數。

對於股市而言，財報更重要，標準普爾成份股有 60 家企業發布。包括週二 (22 日) 的 IBM (IBM-US) 和嬌生 (JNJ-US)；週三 (23 日) 的寶潔 (PG-US) 和聯合技術 (UTX-US)，以及週四 (24 日) 的英特爾 (INTC-US) 和星巴克 (SBUX-US)。

根據 Refinitiv 的統計，在已發布財報的企業中，預計獲利成長的比率為 14.2%。

Calvasina 表示，「此刻必須要很小心。當各個產業一個接一個發布財報時，市場會變得起伏不定。」「我認為工業類股將是重點產業。我很想知道財報結果為何。之前的獲利預期相當高，許多賣方預期正在蠢蠢欲動。」該產業是上季受關稅影響最大之一，可能會修正影響評估。

Calvasina 表示，對於科技來說，獲利預期一直在下降，2019 年該產業的成長率目前為 2.6%。科技類股獲利預期下降已經落後於其他產業，例如材料、非必需消費品和醫療保健。總體而言，標準普爾預計 2019 年獲利成長率為 6%，低於 2018 年的 23%。

即使獲利預期調降，科技股股價並未像其他類股那樣真正反映獲利減少。半導體向來是罪魁禍首，拉低了整個類股。她說，在本益比的基礎上，相對於市場而言，科技股的本益比一直在走高，而非下跌。

她說，「對財報的損害比對股價的損害還要糟糕，」這意味著股票在這個財報季可能會變得脆弱。