鉅亨網編譯陳又嘉 2026-05-02 07:40

這波財報季數據之所以亮眼，可能要歸因於美國消費者的韌性，或是企業高層在三個月前給出較為保守的財測，抑或兩者兼具。無論原因為何，本季財報整體表現可說相當出色，也成為股市上漲的重要推手。

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摩根大通 (JPMorgan Chase) 表示，標普 500 中已有約 80% 企業公布財報，且每股盈餘 (EPS) 均優於預期。這些公司的 EPS 年增率高達 31%，較分析師預估高出驚人的 23%。雖然科技、通訊服務、金融及非必需消費類股是成長主力，但整體而言，各產業表現普遍強勁：標普 500 的 11 大產業中，有 9 個產業出現雙位數 EPS 成長。摩根大通分析師指出，營收方面年增 11%，也較預期高出 2%。

美股在 4 月出現強勁反彈，擺脫前一季地緣政治帶來的焦慮，並創下歷史新高。在企業財報亮眼與中東局勢趨於緩和的推動下，標普 500 指數首次突破 7,200 點大關。

這波反彈不僅迅速，甚至可說接近「融漲」(melt-up)，指數自 3 月底低點大漲約 13%，創下自 2020 年疫情後反彈以來最大漲幅。