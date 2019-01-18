可以抱股過年嗎？先享作夢行情 接下來看美股財報再決定

剩半個月就要過農曆新年了，尤其今 (2019) 年封關休市長達 11 天，是否可以抱股過年成為投資人最關切議題，本周指數呈現區間震盪，但法人表示，市場氛圍偏多，資金已見青睞中小型股，加上每年年初都具有作夢行情，農曆年前中小型股行情依舊可期，至於要不要抱股過年接下來要看美股財報再做決定。

本周台股因為觀望台積電法說，而呈現區間震盪，不過因為蘋果手機需求疲軟，半導體進入庫存調整，是市場早已有的共識，本周加權指數收在 9836.06 點，周線上漲 76 點，收復 9800 點，市場氛圍偏多。

日盛首選基金經理人楊遠瀚表示，電子大廠利空事件測試已過，非手機電子權值股第 2 季到第 3 季有機會開始拉貨；而美中貿易戰部分，中國國務院副總理劉鶴將在 1 月 30 日起訪美兩天，與美方磋商經貿問題，中美貿易議題市場偏樂觀視之，電子拉貨與貿易戰緩解等利多因素可望發酵。

不過，楊遠瀚指出，金融股上漲動能減緩，油價超跌後雖已見回升，但不易回到前波高點，也讓塑化股動能不強，加上美股財報週等干擾之下，多空交錯將使指數維持區間震盪。

楊遠瀚進一步表示，雖然指數區間震盪，但資金明顯青睞中小型股，1 月初以來，已見到中小型股走勢回升，尤其營運動能具有明顯成長趨勢族群的上漲動能足，加上每年年初具有作夢行情，因此預期農曆年前中小型股行情可期。接下來要觀察美股財報表現，若財報表現及展望佳，市場抱股過年意願將會提升。

產業方面，楊遠瀚分析，5G 在今年下半年將步入商轉，相關 PCB、網通、手機元件可關注；而 VCSEL 應用增加，國際大廠也釋出相關訂單，國內 EPI、Process 廠商可望獲得商機；儘管 Apple 展望不佳，但三鏡頭、LCP、Modified PI 等規格提升的相關廠商仍可伺機切入；且手機採用全屏幕趨勢明確，TDDI、COF 用量大增，台廠受惠程度高。傳產部分，因為美國服飾、鞋類品牌財報、同店增長表現佳，加上美國消費力道上揚，均看好可挹注紡織動能。