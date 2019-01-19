迪士尼平台Disney+還沒推出 串流業務已虧損10億美元

迪士尼 (DIS-US) 要到今年下半年才會推出新的串流媒體服務 Disney+，但投資人已經知道該公司在這項業務上面臨的經濟挑戰。

迪士尼週五 (18 日) 在一份申報文件中表示，在 9 月 30 日截止的財政年度中 5.8 億美元股權投資損失，最主要原因是來自對 Hulu 的投資。此外，迪士尼在其直面消費者業務中損失了 4.69 億美元，大部分來自 BAMtech，這是為 ESPN+ 和其他提供網路服務支持的串流媒體技術。

總計迪士尼上個財年花在串流媒體相關的資金就超過 10 億美元，這是 CEO Bob Iger 全神貫注的領域。迪士尼將在 2019 年稍晚時推出 Disney+，以與 Netflix (NFLX-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 競爭。

BTIG 分析師 Rich Greenfield 表示，隨著內容和技術成本的飆升，串流媒體的虧損可能會在推出初期激增。迪士尼還沒有控制另外 30% 的 Hulu，這是 713 億美元收購 21 世紀福斯大部分資產交易的一部分。如果迪士尼也收購康卡斯特 (CMCSA-US) 持有的 Hulu 30% 股份，經營虧損將進一步增加。

Greenfield 說：「串流媒體需要強大的虧損容忍量，特別是當你正在追趕領先者時。」

迪士尼希望隨著時間的演進，數百萬付費用戶將訂購 Disney+ 收看其最新的原創內容和迪士尼電影和電視片庫。其訂價尚未披露。週四 (17 日) 公布財報的 Netflix 擁有 1.39 億全球用戶，並剛宣布將訂費提高 13% 至 18%。

迪士尼於 2017 年宣布收購由美國職業棒球大聯盟 (MLB) 擁有的 BAMtech 多數股權，因此其 2018 年的財報將首次顯示該公司的綜合獲利結果。

即使對 Netflix 來說，串流媒體也是一個很難賺錢的地方。雖然該公司營業收入一直呈現正值，但它多年來也一直在燒錢、舉債募資，並將其新內容產生的營收用於支出。根據部分分析師估計，Netflix 可能會在 2019 年為電影和節目花費超過 100 億美元。

迪士尼的媒體部門，包括 ESPN、ABC、迪士尼頻道等，2018 年的營業收入達到 73 億美元。投資人將密切關注這個數字，因為串流媒體成為一個更大的焦點，也是消費者在有線電視之外獲得另一個低成本娛樂的選擇。

Iger 在本月稍早發表的一篇採訪中告訴《Barron》，「我認為華爾街至少接受了我們正在做的事，這是我們手頭最重要的事情。」「雖然我不認為它們會為我們歡呼，但肯定提供了證明我們可以做到的空間。」