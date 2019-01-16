美股銀行類股財報浮現的問題：房貸營收急劇下降

對於美國大型銀行而言，房貸營收還能降到多低？

隨著美國 4 大銀行中的 3 家銀行公布財報，其中一個指標急劇下滑：房屋抵押貸款。

在第 4 季，花旗 (C-US) 的房貸成長率較去年同期相比下降 23%。富國銀行 (Wells Fargo) (WFC-US) 下跌了 28%，摩根大通 (JPMorgan Chase) (JPM-US) 下跌了 30%。

原因出在哪裡？

摩根大通財務長 Marianne Lake 在預先準備好提供給分析師的評論描述：「房貸營收下降了 8%，這是由於在高度競爭環境中低成交量的營收減少所致。」

換句話說，越來越少的人想向銀行申請房貸，而那些申請房貸的人又不能讓銀行賺到太多錢。

銀行在金融危機後的早期復甦中盡量遠離房貸市場。但最近，反而像是房貸市場正在逃離銀行。房貸申請量下降，主要是因為沒有足夠的房屋供人們購買以維持健康的房市，就算利率上揚也沒有用。而且也因為利率上升，俗稱二胎貸款的長期再融資熱潮已經結束。

在那些認真購房或者申請不同抵押貸款的人中，更多的人湧向「非銀行」的 Quicken Loans 和 LoanDepot 金融業者，而不是傳統的銀行。根據 Urban Institute 的統計，截至去年年底，所有抵押貸款中有 59% 流向非銀行。

這就是 Lake 所描述「高度競爭的環境」。但這種壓力正在衝擊所有類型的銀行；在摩根大通公布財報的同一天，抵押貸款銀行 Mr. Cooper Group Inc. (COOP-US) 宣布裁員 109 名員工。

這種情形不會很快就結束。原生貸款機構的新抵押貸款預測最多 2019 年只會持平。根據 Urban Institute 對 3 家貸款機構的原始預測，只有房地美 (Freddie Mac) (FMCC-US) 預計 2019 年會出現成長，而房利美 (Fannie Mae) (FNMA-US) 和抵押貸款銀行家協會 (MBA) 預估都會下降，房貸市場前景黯淡。

正如富國銀行財務長 John Shrewsberry 告訴分析師的那樣，「過去幾十年一直是首要房貸龍頭的我們，看遍抵押貸款業務起起落落。這次我們也會挺過去的。」