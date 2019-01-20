老人護理需求上升 成科技公司重點研發領域

隨著嬰兒潮一代高齡化和預期壽命延長，全球老年人口正在增長，也成為科技發展的新取向—本月的 CES 展充分體現了這個改變，由小型初創公司到大企業如三星，都將照顧高齡者視為發展重點。

據《CNN》報導，根據美國衛生和公共服務部數據，從 2006 年至 2016 年，美國 65 歲以上人口增加了 3720 萬。同時間，家庭的年輕成員正在減少，導致家庭看護人員短缺。這給了科技發揮的空間，透過適當的科技，老人可以有更多時間獨自在家，不需擔心照料問題。

部分產品可能還要多等幾年，才會成為現實。例如三星發表的 Bot Care 機器人。

三星近期發布的行動 Bot Care 原型，可以監測睡眠，並回報相關資訊。三星表示，機器人還可以兼職為健康助手，只要手點螢幕就可以查看自己的血壓和心率表現，機器人還會提醒用藥，提供運動指南及每日健康提示等。

跌倒通知設備多

現在已經有許多設備可以幫助人們，像是部分語音助手及追蹤運動的傳感裝置。一些家居智慧產品，可以在爐火長久未關，或是老人在外徘徊時發送簡訊，老人也可以透過 Alexa 叫 Ubers 接送。

老年人的一大問題是跌倒。據疾病預防控制中心的數據，65 歲以上人口，每年有 4 分之 1 比率會發出跌倒。而新的跌倒檢測設備，可以自動檢測，適時向緊急連絡名單中的成員發送通知，而不必老人自己去找緊急按鈕或連絡電話。

這些預防與通知裝置中，一些是可穿戴設備，如 Abeye，這像是裝有傳感裝置的眼鏡，包括用於跌倒的傳感器和警報按鈕。其他設備包括結合了運動傳感器和鏡頭的獨立裝置，例如售價 299 美元的 Aladin 燈，這是一種壁掛式燈，安裝在可能發生跌落的地板上。

科技提供便利但無法取代真人

與此同時，還有視訊監控軟體，來測試人們是否飲酒過量、上廁所頻率過高，或是心情不好。

除此之外，擔心社交孤立帶來的風險，許多機器人設計都朝向陪伴。可以像龐物般適於擁抱，又能與老人相互交流。

另一種機器人，則讓人們可以運用語音來管理及配送藥物，並能提供網路視訊，以連絡家人或看護人員。

製造商表示，這些技術並不能取代真正的人們互動。但一些裝置，如 SensorsCall 售價 99 美元的 CareAlert，這是一款小巧的傳感器設備，可插入家中的插座，有助於減少護理人員的日常煩惱。

SensorsCall 聯合創辦人 Anand Krishnan 表示，老人們不喜歡家裡到處是鏡頭，也常不接電話，造成照顧的年輕人緊張。

因此更多自動化的裝置，的確能減輕照顧者的負擔，提供更及時的處理。不過麻省理工研究老人護理的教授 Paul Osterman 認為，科技能幫助護理變得更好，但無法真正取代人力。