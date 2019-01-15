南亞科總座表示 H1市況保守 但只是賺多賺少的差異 下半年有望回春

展望今年首季，記憶體大廠南亞科 (2408) 總經理李培瑛提到，第一季需求急凍，上半年市況相對保守，報價也會下滑，但第三季起市況將回春；就南亞科來說，營業利益率已經顯著好轉，因此即使上半年市場不理想，獲利無虞，只是賺多賺少的差別而已，另外今年資本支出也將減半，約百億元新台幣。李培瑛提到，受全球經濟放緩、中美貿易戰等影響，終端需求似乎急凍，加上英特爾 CPU 短缺，為此，今年上半年 DRAM 市況相對保守。即使今年前半年趨向保守，但李培瑛也強調，第三季有季節性旺季，且英特爾 CPU 缺貨減緩，而先前因中美貿易紛爭導致供應鏈調整，一些廠商把製造端轉到其他國家，部分調整後的產線可望自今年第三季起到位，另外 5G 效應也能刺激一下需求。



綜合上述的原因，李培瑛提到，DRAM 市況可望自今年第三季起好轉，且供應商的減產效應也會在二季度後顯現，整體供需恢復平衡甚至更好，為此，下半年營運可望顯著好轉。李培瑛也強調，DRAM 產業已經不像過去，尤其南亞科的本業營業效率已經相較過去提升，也因此，即使上半年市況不佳、報價下滑，對南亞科來說，要獲利無虞，只是賺多賺少的差別而已。



此外，南亞科也補充，雖然智慧型手機銷售不如預期，但裝載率明顯提升，且 2020 年 5G 商轉，相關需求會自 2019 年開始陸續顯現，至於伺服器，雖然短線進行庫存調整，致使需求狀況不佳，但在人工智慧和網路產業的帶動下，長線仍穩定成長，而英特爾 CPU 缺貨會在今年中可正常，至於終端消費方面，智慧音箱、SSD、機上盒，和 IP CAM 等需求仍走揚，將刺激 DRAM 需求仍可穩健增加。



因應市況變化，李培瑛宣布，南亞科今年資本支出將較去年減半，約在 100 億元新台幣上下，今年的位元產出，也比先前少，將年增 10% 到 15%，而 2019 年將會專注在伺服器與低功率記憶體，包括低功率 DDR4、低功率 DDR3，以及 DDR4X 等產出，至於目前伺服器已經驗證完成一家，而英特爾認證會在今年第二季完成。



而南亞科今年產出規劃，預計消費性占比達六成，低功率占比可以達到 15% 到 20%，其餘則是包含伺服器等的標準型。南亞科也期許，到今年底，伺服器用 DRAM 的營收占比可以達到全公司的一成，而伺服器 DRAM 高峰預計會落在今年底。