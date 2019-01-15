〈南亞科法說〉今年資本支出恐較去年減少5成 金額降至約百億元

DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 因應市況漸趨保守，今年資本支出可能較去年 204 億元縮減 5 成，估減少至 100 億元左右，總經理李培瑛今 (15) 日表示，資本支出縮減對供給面的效果，最快預計 2 至 3 季後才會顯現，後續可留意在產能未大幅增加下，第 3 季若終端需求恢復，供需能否恢復健康，並減緩價格下滑趨勢。

李培瑛表示，因應市況保守，去年資本支出較原先預期減少 15%，降至 204 億元，今年資本支出將更保守，恐較去年金額縮減 5 成，預期約在 100 億元上下。

受終端產品需求疲弱影響，DRAM 主要供應商紛紛放緩新增產能腳步，以期減緩價格跌勢，市占最大的三星半導體今年 DRAM 投資額約 80 億美元，投片計畫是近年來最保守的一次；SK 海力士今年 DRAM 投資金額也降低至約 55 億美元；美光也宣布下修資本支出至約 30 億美元。

對於大廠均同步放緩資本支出，李培瑛表示，資本支出縮減對供給面產生的效果，最快也要 2 至 3 季後才會顯現，目前需求面受美中貿易戰與英特爾 CPU 缺貨等因素影響，需求急凍，可留意在產能未大幅擴增情況下，第 3 季若需求端恢復，供需能否恢復健康，並使價格下滑趨勢因此減緩。