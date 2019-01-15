〈南亞科法說〉去年本業獲利創高 EPS 12.8元

DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 今 (15) 日公布去年第 4 季與全年財報，第 4 季毛利率雖較上季衰退 6 個百分點，但仍站穩 50%，營益率則跌破 50%、為 41.8%，稅後純益 79.53 億元，季減 38.2%，每股稅後純益 2.57 元；去年全年毛利率、營益率等本業獲利指標均創新高，毛利率 55%、營益率 46.5%，稅後純益 393.62 億元，年減 2.3%，每股純益 12.8 元。

南亞科去年第 4 季合併營收 169.58 億元，季減 30.4%，年增 1.1%，毛利率 52.9%，季減 6 個百分點，年增 3.3 個百分點，營益率 41.8%，季減 9.2 個百分點，年增 2.9 個百分點，為去年單季新低；稅後純益 79.53 億元，季減 38.2%，年減 131%，每股稅後純益 2.57 元。

南亞科去年全年合併營收 847.22 億元，年增 54.3%，毛利率 55%，年增 10.1 個百分點，營益率 46.5%，年增 12.3 個百分點；稅後純益 393.62 億元，年減 2.3%，每股純益 12.8 元。

南亞科表示，第 4 季 DRAM 平均售價季減 11-13%，銷售量季減 21-23%；業外方面，業外收入達 8.94 億元，主要來自台幣貶值貢獻匯兌收益與利息收入。

南亞科去年全年稅後純益達到 393.62 億元，因 2017 年有龐大的業外處分美光股分收益入帳，使獲利年減 2.3%，為歷史次高水準，但本業獲利則是寫下歷史新高。

此外，南亞科日前實施庫藏股，已於 1 月 11 日二階段期滿，第一階段買回 2 萬張，總金額 11.47 億元，買回的股份將轉讓給員工；第二階段買回 5 萬張，總金額 26.66 億元，將辦理註銷，買回股份總數占流通在外股數 2.26%。