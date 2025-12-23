鉅亨網編譯陳又嘉 2025-12-23 09:10

據《Investing.com》報導，Rosenblatt 在周一 (22 日) 發布給投資人的報告中指出，美光 (Micron)(MU-US) 最新財報與財測重新點燃了人工智慧 (AI) 題材熱度，管理層的評論顯示半導體供應鏈整體狀況正在改善，並對其研究範圍內的多檔股票釋出正向訊號。

Rosenblatt 分析師 Kevin Cassidy 表示，美光的業績再次驗證該機構長期以來的看法，即「DRAM 是 AI 系統中不可或缺的關鍵元件，而供給受限將造成供不應求。」

他補充道，「在價格上升的情況下，整體市場需求依然健康，正好凸顯 DRAM 的重要性。」這也促使 Rosenblatt 點名多項可望受惠於美光展望的相關投資機會。

Rosenblatt 認為，其中一個最值得關注的重點，是美光管理層對伺服器市場的最新說法。管理層指出，「伺服器出貨量年增率預期已由上一季的 10% 上修至 18% 至 19%(high teens)，」且這樣的強勁動能「預料將延續至 2026 年。」

該機構也點出毛利率擴張的趨勢。美光核心資料中心毛利率單季由 41% 升至 51%，而行動裝置與客戶端業務毛利率，則由 36% 提高至 54%。

在多項利多因素支撐下，Rosenblatt 點名三檔最有機會受惠個股。

Cassidy 認為，伺服器出貨量提升「對 Rambus(RMBS-US) 最為有利」，並指出美光的評論「顯示需求正顯著升溫」，加上 DRAM 交期拉長，將使 Rambus 對 2026 年前的需求「擁有非常強的能見度」。

該機構也看好超微 (AMD-US)，指出這家晶片商「持續自英特爾 (Intel)(INTC-US) 手中搶下伺服器 CPU 市占率」，Rosenblatt 認為這項趨勢可望延續至 2026 年。

Cassidy 表示，「強勁的伺服器出貨表現，確認了 AMD 近期所提到的伺服器 CPU 整體潛在市場 (TAM) 將在 2030 年倍增至 600 億美元，且市占率有望從目前的 40% 提升至 50%。」

最後，Rosenblatt 認為 Penguin Solutions(PENG-US) 也將受惠。該機構指出，需求轉強、價格上揚及能見度提升，「整體而言皆有利於 Penguin 的商業模式」，即便毛利率承壓，但更高的獲利金額仍可抵銷相關影響。