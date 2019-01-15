中保集團進軍火鍋市場 全新品牌「粉享喫鍋」上市

中保 (9917) 集團近年積極拓展餐飲品牌，看準台灣高達 300 億的火鍋市場與龐大外食商機，旗下除了棧系列三家餐廳、中保無限家生活館之外，2019 年宣布進軍台灣人鍾愛的火鍋市場，打造全新品牌「粉享喫鍋」，主打越式火鍋結合河粉、並首創乾式熟成牛肉越式火鍋創造市場差異化，推出中平價鍋物，首家店座落新北市板橋，未來將深耕社區發展連鎖。「粉享喫鍋」由越南華僑主廚根據媽媽的私房食譜，添加多種香料熬煮牛肉、雞肉、海鮮等各式越式湯底，更自胡志明市購入越南傳統火鍋鍋具，形似倒扣鐵帽的帽子鍋，鍋緣放置肉品、海鮮、蔬菜等多樣鍋料。



目前中保無限家生活館及棧系列都已開始獲利，中保無限家目標 3 年內達到 200 家規模。根據中保目標到 2020 年時，在營收結構的分佈上，系統保全占 45%、駐衛占 10%、物流服務占 13%、智慧城市占 21%、餐飲占 8%，甚至有機會挑戰 10%。